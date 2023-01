Estonski ali finski model zdravstva?

Predsednik vlade in minister ponujata model zdravstva oddaljenih držav (katere pravzaprav?), kjer ni slovenskih zdravnikov in ga državljani zaradi jezikovnih ovir in oddaljenosti osebno težko preverimo.

Zdravstvo je vzorno urejeno v sosednji državi, v kateri dela veliko slovenskih zdravnikov ter zdravstvenih delavcev, in ga poznamo tudi kot pacienti.

Zgledovanje po sistemu v sosednji državi, kamor lahko pogledamo skozi okno, bi vzbujalo več zaupanja. Predvsem do predsednika vlade in ministra.