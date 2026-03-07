Evropa molči, ko se »koalicija zlovoljnih« igra s požarom vojne

Začnimo kronološko: Izrael je zasejal kal državnega terorizma že leta 1948. Po ustanovitvi države je izgnal 3/4 milijona Palestincev. Preostalim vse odtlej s perfidnim državnim nasiljem onemogoča preživetje. S poniževanjem, segregacijo, krajo posesti, širjenjem judovskih naselbin, omejevanjem dostopa do vodnih virov in uničevanjem nasadov neti odpor Palestincev.

Zločine Hamasa, ki so jim desetletja z represijo sami botrovali, izrablja za eksponentno nasilje, da Palestince za vselej izbriše iz zgodovine. Vlada skrajnežev, obtoženih vojnih zločinov, vidi alibi za biblični genocid v stari zavezi, religioznem mitu, povzdignjenem v operativni vojaški priročnik.

Podobno »izvoljene« se v zadnjem času čutijo ZDA. Z njihovo tiho podporo je Izrael že izvajal državni terorizem v drugih državah, od nekdaj v Iranu. Vojaške akcije razglaša za preventivne obrambne operacije.

Ubija ljudi po lastni izbiri, civilisti so postranske žrtve. Iran imenuje »barbarska civilizacija«. Lastna dejanja »od boga izbranega ljudstva« oznako relativizirajo. Ortodoksno, v državno religijo povzdignjeno judovstvo je antipod iranski teokraciji.

Za zadnji napad na Iran je Izrael vpregel ZDA. Te se pod sedanjo administracijo že same »kalijo« v veščinah terorizma – v Venezueli konkretno, na Kubi, v Panami, na Grenlandiji, v Kanadi pa zlovešče predatorsko. Pod pretvezo »izvoza demokracije« ZDA mutirajo v »imperij zla« – tako so sami v prejšnjem stoletju poimenovali Sovjetsko zvezo.

Pajdaštvo v napadu na Iran opravičujejo s puhlicami o ogroženosti svojih državljanov, o pomoči ljudstvu pri zamenjavi režima. Kako so se iztekle intervencije v Afganistanu, Iraku, Libiji? Gledamo reprizo poskusa kolonizacije z ambicijami po regionalni hegemoniji.

Se bodo načelni birokrati EU tudi tokrat odzvali s sankcijami? Vsi na visokih političnih položajih, ki so do simbioze tandema »koalicije zlovoljnih« zadržani ali se bodo potuhnili, prispevajo, da zločinska avantura prerase v vojno kontinentalnih razsežnosti.

***

Marko Apih, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.