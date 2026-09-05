Evropa potrebuje trezno politiko, ne navijanja

Na prispevek z naslovom Zakaj Evropa drvi v veliko vojno z Rusijo? sem prejel nekaj deset odzivov preko vseh možnih kanalov, tudi na tem mestu in preko osebnega e-maila. Velika večina je bila absolutno pozitivnih. Nekaj je bilo tudi nestrinjanj, kar je pričakovano; teh sem pričakoval veliko več. S tistimi, ki se ne strinjajo, nisem nameraval polemizirati, saj imajo vso pravico do svojega mnenja. A v PP29, 29. avgusta, se je oglasil gospod Dimitrij Rupel, ki mi pripisuje vrsto stališč in »navijanj« za rusko stran, ki pač zahtevajo moj odgovor. Rupel uvodoma zapiše: »Mirko Vintar zavrača osamosvojitev Ukrajine in navija za rusko stran«, to trditev pa v nadaljevanju še ponovi. Poudarjam, da nikjer, ne v tem ne v kakem drugem prispevku, ne zavračam osamosvojitve Ukrajine. Ruplova trditev je ...