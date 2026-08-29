Evropske želje ali program elite

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. António Costa je članek naslovil Prisluhniti Evropi, graditi njeno prihodnost. Toda bralec zaman išče odgovor na vprašanje, kaj je na obiskih evropskih prestolnic pravzaprav slišal. Ne navede niti enega pomisleka, razlike med državami ali zahteve njihovih prebivalcev. Namesto tega izvemo, kaj naj bi si »Evropa« želela: več obrambe, nadaljnjo podporo Ukrajini, širitev Unije, večjo konkurenčnost, strateško avtonomijo, zeleni in digitalni prehod, cenejšo energijo, ohranitev socialnega modela in trdnejše dobavne verige. Obenem naj bi bilo manj birokracije, nacionalni prispevki pa naj bi ostali v »razumnih mejah«. Kar se ne izide, naj bi rešili »novi skupni viri«. Costa ne ...