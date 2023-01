Fantastični dosežki umetne inteligence

Programi, kot je chatGPT, vzburjajo javnost in se hitro začenjajo uporabljati v praksi, saj omogočajo nekajkratno pospešitev pisanja besedil, generiranja slik in podobnih nalog. Pri tem je treba vpisati navodila programu, ki po naših željah naredi prvo verzijo, nato dopolnimo navodila, morda na koncu še nekaj sami popravimo in končni produkt je pri spretni uporabi na srednješolskem ali celo na fakultetnem nivoju.

V resnici pa gre za še en epohalni dosežek umetne inteligence – ti programi zberejo vso informacijo po spletu, recimo celotno dostopno kodo ali vse dostopne slike, nato pa s kombiniranjem znanega in ob danih vhodih naredijo nekaj novega, izvirnega, česar še nihče ni naredil do tistega hipa. Torej je ta inteligenca ustvarjalna, kreativna!

Spomnite se pred petimi do desetimi leti, kako so tedaj računalniki reševali podobne naloge ali kako (ne)kvalitetno so avtomobili avtonomno vozili. Kako bo čez deset let? Elon Musk, eden tehnoloških genijev današnjice, jasno pove, da je samo vprašanje časa, kdaj bo umetna inteligenca tako rekoč povsod prehitela ljudi.

Po mojem mnenju je to nujno za preživetje človeške civilizacije, saj naši preračuni kažejo, da bo človeška tehnološka civilizacija propadla v tisoč do 10.000 letih oziroma preprosto povedano: uničili se bomo sami. Recimo konkretno: zakaj nam v zadnjih 15 letih ni uspelo od nobenega parlamenta dobiti podpore pri prepovedi avtonomnih orožij? Ali pa vprašanje, zakaj po pol stoletja v slovenskih osnovnih in srednjih šolah danes učimo enako računalništva kot takrat, medtem ko nas sosednje države prehitevajo po levi in desni, kar nekaj ministric pa je odkrito proti povečanju ur pouka računalništva?

Sami smo pač premalo pametni, zato nujno potrebujemo umetno superinteligenco. Vemo približno, kako jo narediti, in vemo približno, kako z njo ravnati, da ne bo prišlo do konflikta.