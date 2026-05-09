Finančna uprava RS deluje zakonito in pregledno

Prispevek, objavljen v Sobotni prilogi, bralcu ponudi zavajajočo in žaljivo predstavo o delu Finančne uprave RS, zato želimo povsem jasno zavreči vse očitke avtorja članka glede obravnave majhnih zneskov.

Očitek, da se majhni zneski sistematično ne odpisujejo, ne drži. Vsako leto se do 31. januarja odpišejo zneski neplačanih davkov, ki so zapadli v plačilo do 31. decembra prejšnjega leta in katerih znesek ne presega 1 evro. Do novele ZDavP-2P, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2026, se je odpis izvajal po posamezni vrsti davka. Povprečno je bil v zadnjih treh letih odpisan dolg, manjši od enega evra, 199.000 zavezancem, letni znesek takšnega odpisa pa predstavlja 33.000 evrov.

Odpisa preplačil do višine 1 evra zakonodaja ne omogoča, se pa ta preplačila upoštevajo pri plačilu naslednjih obveznosti.

Prav tako ne drži navedba, da se ne izvajajo vračila majhnih zneskov preveč plačanih davkov. Če je z odločbo ali obračunom davka ugotovljeno preplačilo davka, se vračilo preveč plačanega davka izvrši ne glede na znesek vračila, če ima zavezanec odprt plačilni račun. Tako je bilo v obdobju zadnjih treh let na plačilne račune zavezancev izvršenih 142.488 vračil, manjših od 10 evrov, v skupnem znesku 557.000 evrov, od tega večina iz naslova dohodnine. Pred vračilom davka se izvede pobot drugih zapadlih neplačanih obveznosti zavezanca, o čemer je zavezanec obveščen z obvestilom o pobotu.

Avtor v članku kot pomembno nepravilnost navaja domnevno povečevanje davčnih obveznosti s t. i. računovodskimi triki, zlasti s pripisovanjem k drugim terjatvam. Takšna trditev ne drži in temelji na napačnem razumevanju davčnega knjigovodstva in zakonskih pravil zapiranja obveznosti. Osnovno pravilo davčnega knjigovodstva je, da se plačilo vedno knjiži na tisto vrsto davčne obveznosti, ki jo je zavezanec opredelil ob plačilu. Pri tem se terjatve zapirajo po starosti, znotraj posamezne vrste davka oziroma obveznosti. Če je plačilo izvedeno po roku zapadlosti, je pravna posledica zakonsko določena – obračunajo se zamudne obresti (96. člen ZDavP‑2), torej kot to določa zakon. Prav tako je zakonsko določen vrstni red zapiranja plačila v primeru zamude pri plačilu, ki določa, da se najprej zapirajo zamudne obresti kot pripadajoča dajatev in nato davek (glavnica). Ne gre torej za pripisovanje drugim terjatvam, umetno ustvarjanje dolga ali prikrite računovodske posege, temveč za neposredno uporabo zakonskega vrstnega reda plačila.

Prav tako ni pravilna navedba, da Finančna uprava RS čaka na dosego meje za davčno izterjavo, ne da bi bil zavezanec ustrezno seznanjen. Pred začetkom davčne izvršbe je zavezancu vedno poslan opomin, s katerim je jasno seznanjen z višino davčnega dolga, vključno z glavnico in pripadajočimi obrestmi, ter pozvan, da obveznost čim prej poravna in se izogne postopkom davčne izvršbe. Hkrati je pozvan tudi, da uskladi stanje, če se z izkazanim dolgom ne strinja. V zadnjih treh letih je bilo letno v povprečju poslanih 808.737 opominov za plačilo obveznih dajatev. Dodajamo še, da je zavezancem stanje davčnega dolga v vsakem trenutku vidno tudi v eDavkih. V letu 2025 je bilo v knjigovodsko kartico v eDavkih izvedenih 6.566.173 vpogledov.

V članku je navedeno tudi, da Finančna uprava RS »oceni«, ali je bilo plačilo premajhno ali prepozno. Plačilo je ali pravočasno ali prepozno po jasnem, objektivnem kriteriju roka za plačilo in ne po oceni Finančne uprave RS. Vsi nadaljnji učinki (obračun zamudnih obresti, zapiranje najprej obresti in nato glavnice, kar je pojasnjeno v predhodnem odstavku) so posledica zakona, ne rezultat internih evidenc ali računovodskih posegov.

Glede očitka o zaračunavanju brez vednosti zavezancev pa pojasnjujemo, da se zamudne obresti zaračunavajo izključno na podlagi zakona (96. člen ZDavP‑2), kadar davek ni plačan pravočasno. Ne gre za presojo ali »računovodske trike«, temveč za avtomatično zakonsko posledico zamude. Stanje dolga in vse obračunane obresti so zavezancem ves čas pregledno prikazani v sistemu eDavki, katerega uporaba je za poslovne subjekte obvezna. Če zavezanec meni, da so obresti obračunane napačno, ima na voljo tudi pravna sredstva in lahko vedno vloži ustrezno vlogo.

Finančna uprava RS torej deluje zakonito in pregledno, očitki iz članka pa ne odražajo dejanske ureditve in prakse.

Peter Grum, generalni direktor Finančne uprave RS.

