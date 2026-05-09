Razvoj brez smeri Delo, 30. aprila V Delu je ddr. Neven Borak objavil daljši prispevek o zgrešenosti predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.

Kot navaja, so ukrepi – posebej z davčnega področja – iz arzenala ekonomike ponudbe (supply-side economics). Naj ob tem navedem, da je predlog proračuna Združenega kraljestva, ki ga je predlagal finančni minister Kwasi Kwarteng oktobra 2022, slonel na dogmi ekonomike ponudbe.

Sledila je silovita reakcija finančnih trgov, ki so dobesedno čez noč kaznovali to nepremišljenost in »amaterizem«. Stroški zadolževanja države so skokovito narasli. Finančni minister je odstopil, kmalu za njim pa tudi premierka Liz Truss, ki je tako zapisana v zgodovini Združenega kraljestva kot premierka z najkrajšim stažem, vsega 49 dni. Caveat emptor!

Tine Stanovnik, Ljubljana