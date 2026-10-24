Glasovi iz mračnega zakulisja

V Kinodvoru so v nedeljo vrteli britanski dokumentarec izraelskih avtorjev o sistematičnem pobijanju Palestincev. Film je tako pretresljiv, da ostaneš na koncu čustveno dotolčen, pobit. Ena gospa v parterju je začela na glas jokati. Avtorja sta v dokumentarec vključila posnetek mladega Netanjahuja, v katerem je definiral terorizem – natančno to, kar že nekaj let počne Izrael na državni ravni pod njegovim vodstvom! Po ogledu smo odhajali iz dvorane kot sence. Mislim, da nas je bilo vse globoko sram, da slovenska vlada dopušča izraelsko masovno pobijanje civilistov z izgovorom, da se branijo pred teroristi. Premier je sklenil zavezo z obtoženim vojnih zločinov in genocida; da, v filmu sam pripadnik IDF nedvoumno pove, da se zaveda, da so izvajali sistematični genocid. Naši »vladarji« pa se ...