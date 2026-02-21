Golob, Trivelis in rdeča preproga prihodnosti

Center za evropsko prihodnost, ki ga je leta 2006 ustanovilo zunanje ministrstvo pod vodstvom dr. Dimitrija Rupla v Janševi vladi, je pravkar ustanovil raziskovalni inštitut Trivelis. Kaj to ime pomeni, sicer ne vem, ukvarjal pa se bo z ozaveščanjem in pripravo strateških raziskav.

Njegovo financiranje je zagotovilo vladno ministrstvo za obrambo, torej iz davkoplačevalskega denarja. Deloval bo po smernicah EU, da ne skrene z začrtane evropske poti v prihodnost.

Inštitut je že začel delati, kar je seveda prav, če je naša država omrežena s tujimi lažnimi informacijami, ki jih razširjajo tuji vohuni. Toda kot prvi raziskovalni »primer« (recimo kot laboratorijska miš) so našli slovenskega državljana oziroma en članek dr. Uroša Lipuščka, strokovnjaka za mednarodne odnose, in ga analizirali.

V nastalem elaboratu o njegovem članku smo se kot po čudežu znašli kakšnih petinsedemdeset ali celo osemdeset let nazaj, v preteklosti: enaka »filozofija«, enak »narativ« in enak namen! Le oseba je bila tedaj druga, Edvard Kocbek, pesnik in predstavnik krščanskih socialistov v medvojnem izvršnem odboru OF.

Njegove štiri novele, natisnjene pod skupnim naslovom Strah in pogum, so pod svojo kritično lupo osvetlile osebe posebnega intelektualnega in moralnega profila – kakor danes članek dr. Uroša Lipuščka – in uspelo jim je za več kot deset let omogočiti Kocbeku ustvarjalne počitnice, da je v osami, brez motečih glasov bralcev, pisal poezijo in si jo sam lahko na glas tudi recitiral. Enega poslušalca je pa imel: mikrofon v zidu, ki je požiral vsak njegov verz in sploh vsako njegovo izgovorjeno besedo, sam pa ni izdal svoje prisotnosti.

Z novim inštitutom Trivelis je vzpostavljena zgodovinska kontinuiteta.

Dr. Robert Golob je že ob začetku prvega mandata planiral vodenje vlade za dva mandata. Ustanovitev Trivelisa je povezava s preteklostjo, položena pa je tudi rdeča preproga za potovanje v prihodnost. Zanj ali za koga drugega.

***

Spomenka Hribar, Tomišelj.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.