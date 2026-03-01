Golobova vlada si je edina upala začeti urejati razmere v zdravstvu

V Nedelu me je pritegnil intervju z zdravnikom Erikom Brecljem, ki ga je opravila novinarka Agata Rakovec Kurent. Dr. Erik Brecelj je vsem dobro poznan zdravnik, ki večkrat brez dlake na jeziku in kritično komentira stanje v zdravstvu. Name in na mnoge je že pred leti naredil vtis borca za objektivnost in pravičnost za vse v zdravstvu in deluje kot pravi altruist, česar pri politikih, na žalost, ni zaznati; mogoče nekoč pri Václavu Havlu. Seveda mnogim v zdravstvu njegova stališča niso všeč, še posebej požrešnejšim v Fidesu. Tu se opravičujem zdravnikom, ki ne sodijo v ta krog, delajo dobro in ne kričijo o preobremenjenosti, o prenizkih plačah, o premajhnem cenjenju zdravnikov in še čem.

Mislim, da je premier Golob dr. Breclja predvsem zaradi teh lastnosti postavil za vodjo strateškega sveta v zdravstvu. Dr. Brecelj je zelo pohvalil ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in pravi, da je stvari zelo obetavno zastavila. Trdi, da so vse težave v zdravstvu rešljive, tudi korupcija, če se reševanja lotijo strokovnjaki z iskrenimi nameni in če imajo podporo predsednika vlade; ministrica jo na srečo ima.

Izpostavil bi tri izjave, ki jih je izrekel v intervjuju in demantirajo mnoge, o katerih jamrajo predvsem v Fidesu in streljajo iz opozicije:

– mislim, da plače zdravnikov pri nas niso slabe, tudi če se primerjamo s tujino;

– vse razprave, kako nam je hudo, kako smo preobremenjeni, imamo preveč dela in so vsi nesramni z nami, samo poganjajo ta perpetuum mobile, zaradi katerega smo na koncu vsi nezadovoljni;

– nazadnje je potrkal na vest vseh, ne samo zdravnikov, ko je dejal, da ne smemo pozabiti na odgovornost do družbe, ki nam je financirala študij.

Golobova vlada si je edina v samostojni Sloveniji upala začeti urejati razmere v zdravstvu. Seveda ne gre čez noč, potreben je čas, zato potrebujeta Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel še en mandat, da zdravstvo uredita tako, da bomo vsi relativno zadovoljni; ja, tudi zato bom volil Goloba.

Milan Januška, Slovenj Gradec.

