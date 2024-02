Gorenjski slavček v graški operi

Desetega februarja – torej v času, ko na Slovenskem poudarjamo, da smo narod, ki je kulturi namenil poseben praznični dan – so v sosednji Avstriji, in sicer v Gradcu, uprizorili opero Gorenjski slavček. Kot je znano, je njen avtor Anton Foerster, avtorica libreta pa Luiza Pesjak. Režiser Janusz Kica je imel ob sebi ekipo, ki so jo sestavljali dirigent Marko Hribernik, kostumograf Leo Kulaš in koreograf Leonard Jakovina.

»Vau, saj to je lepa glasba in fina zgodba … Zaljubil sem se v to opero in v Slovenijo,« je ob tej priliki izjavil intendant graške opere Ulrich Lenz. Solistka Corina Koller, ki je pela vlogo Minke, pa je dejala: »Slovenščina se mi zdi posebna, saj je zelo muzikalna, je zelo lep jezik za petje. Zanimivo se je je bilo učiti.«

Zanimivo, kajne, poslušati take besede o našem maternem jeziku, ki ga z odra domače operne hiše žal ne slišimo. Bo treba pač vzeti pot pod noge in se odpraviti k sosedom, da bi prisluhnili slovenskemu petju. Pri nas doma smo namreč raje svetovljani. Kaj bi s slovensko besedo, ko pa so tuji jeziki milozvočnejši!

Morda pa kdaj le dočakamo to, da se v Opero vrne tudi slovenščina.