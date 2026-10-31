Obnova narave ne sme prezreti lastnikov gozdov

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Članek odpira pomembno vprašanje prihodnosti slovenskega prostora. Pogrešamo pa glas tistih, ki z velikim delom tega prostora vsak dan gospodarimo in za njegovo stanje prevzemamo odgovornost. Iz članka izhaja, da je glavna težava nacionalnega načrta za obnovo narave njegova premajhna ambicioznost. Lastniki gozdov še prej postavljamo naslednje vprašanje: ali načrt pravilno razume prostor, ki ga želi obnavljati? Ali razume vzroke za njegovo sedanje stanje? Velik del slovenskih gozdov so sekundarni, skozi stoletja gospodarjeni gozdovi, ki so sestavni del kulturne krajine. Njihovo sestavo, strukturo in raznovrstnost so sooblikovale generacije lastnikov. Z gozdnogojitvenimi ...