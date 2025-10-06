Grenlandija bo postala plen sovražnih zveri

Dokumentarni film v ospredje postavlja osnovno vprašanje, čigava je Grenlandija. Prebivalci tega ledenega otoka povedo, da je Grenlandija njihova.

Geografsko je najbližja evropski celini, zgodovinsko nekako najbližja danski državi ... Danes po Grenlandiji stegujejo roke najmočnejše države.

Evropa se že nekaj desetletij združuje, na Grenlandijo pa povsem pozablja. Zakaj? Če je Grenlandija geografsko del Evrope, naj se EU vendar že enkrat prebudi in prizna Grenlandijo kot samostojno državo, potem pa z njo začne pridružitvena pogajanja.

Je to logično? Sicer bo ta slabo naseljen otok, rudninski potencial, postal plen Evropi sovražnih zveri. Gospa komisarka za širitev EU, ne glejte samo na Balkan, na severu EU je še pomembnejši kandidat! Tudi EU ga za lastni razvoj prednostno potrebuje!

Vinko Korošak, Šempeter pri Gorici.

