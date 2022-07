HE Mokrice: javno pismo ministru Urošu Brežanu

Spoštovani minister za okolje in prostor Uroš Brežan, zavrnitev pobude Mladih za podnebno pravičnost za razveljavitev odločbe o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave za objekt hidroelektrarne Mokrice ter za ponovno strokovno presojo je po moji oceni napačna, kajti odločitev bo »zabetonirala« njihov biotop za 60 let, mogoče še dlje, in ponovna presoja ne bi ogrozila zaobljub Evropski uniji (EU).

Zgodba me spominja na britansko satirično TV-nanizanko Da, gospod minister, ko aparat dela po svoje kljub navodilom ministra, kajti domnevam, da so vam argumente pripravili tisti strokovni delavci, ki so jo pripravili tudi ministru Vizjaku, ki po mojem mnenju ni zamenjal le vratarja na ministrstvu, zato pa je vam pustil mnogo kukavičjih jajc. Dvomim, da sektor za ohranjanje narave v sestavi pred prihodom nekdanjega ministra Vizjaka podpira gradnjo HE Mokrice. O mnenju pravne službe in dokončnosti odločbe pa imam sploh pomisleke, ko na ukaz ministra ustvarijo na laži temelječo razveljavitev javnega razpisa za leseno stanovanjsko gradnjo. Vlada J. Janše je odločitev sprejela v času tekočih poslov, na vlado je predlog romal na pobudo ministra Vizjaka, ki je zdaj zaposlen v podjetju, ki bo s to odločitvijo prišlo do želenega cilja. »Zasebni interes osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela ta oseba ali njen družinski član osebne, poslovne ali politične stike.« Ta stavek sem si izposodil z internetne strani Komisije za preprečevanje korupcije, deponirana pogodba o zaposlitvi ministra Vizjaka izpolnjuje kvalifikacijo nasprotja interesov, ki so opredeljeni v tej navedbi.

Spoštovani minister Uroš Brežan, naj vam predstavim alternativo. Lani 12. junija je v Delu izšel članek Borisa Šuligoja z naslovom Gromozanski tovor na poti v Avstrijo o prevozu 90 elis za 30 velikih vetrnic iz Luke Koper za nastajajočo elektrarno na robu krajinskega parka v Avstriji s podobno nazivno močjo, kot jo premore pet slovenskih elektrarn na Savi vključno s HE Mokrice. Cena 200 milijonov, torej manj kot HE Mokrice. Letos smo lahko prebrali članek Nova oblika vetrnic brez hrupa in vpliva na ptice (Delo, 1. junija) o vetrnici, ki jo je razvil Aleš Pučnik skupaj z ornitologi, strokovnjaki za aerodinamiko in Pipistrelom, ki je učinkovitejša in manj moteča za okolje. Pred leti smo brali v Dnevniku o izdelavi in prevozu velikih vetrnic za elektriko v tovarni Elan.

Če pretehtamo izpuste CO2, ceno in posege v naravo, sem prepričan, da se tehtnica nagne v korist vetrnicam. Posebno, če unovčimo svoje znanje. Aleš Pučnik išče investitorja, ki bi mu pomagal realizirati projekt. Prepričan sem, da njegov projekt izpolnjuje vse pogoje za financiranje iz sklada za podnebne spremembe.

Seveda so še druge alternativne rešitve, npr. zakonsko določilo, da morajo nove strehe industrijskih objektov biti vsaj 50-odstotno pokrite s sočnimi celicami, pri zasebnih hišah je zahtevana drugačna pokritost streh, nova javna razsvetljava na sončne celice, vetrnice Aleša Pučnika na stolpnicah pa še bi lahko naštel.

Ob vaši zavrnitvi pobude mladih in vašem argumentu, da je projekt HE Mokrice korak v pravo smer, pa se bojim, da ste že pozabili na revizijo odločitve, da se sofinancirajo izravnalni ukrepi pri gradnji HE Mokrice iz sklada za podnebne spremembe, ki ste jo najavili 17. junija letos, zato vas sprašujem, kako daleč ste z ugotovitvami.