Hipokrat se obrača v grobu

V peti prisegi Hipokratove prisege (Hp) piše: »Da ne bom nikoli nikomur – tudi ko bi me prosil – zapisal smrtne droge, ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel. Prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda« (prevod akademik Anton Sovre).

Ponavljam: »Tudi ko bi me prosil.« Nikoli! Le zakaj? Verjetno zaradi zlorab, ki jih je bilo v preteklosti najbrž vse polno. V različici Hp, kar je Ženevska deklaracija, pa: »Največje spoštovanje bom izkazoval(a) človeškemu življenju.« Največje!

In kaj je lahko še več kot največ. Nič pa ni omenjeno, od kdaj in do kdaj. Zato si jo mnogi razlagajo, kakor jim ustreza. Ali je to od spočetja življenja do naravne smrti? Ali je lahko kako drugače? Po medicinski etiki ni alternative.

Tipičen primer naše dvoličnosti je evtanazija. Evtanazija je le in zgolj milostna, lahka ali bolj natančno in dobesedno »dobra« smrt in nič drugega. Je pa evtanazija kar naenkrat izginila iz besednjaka predlagateljev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) in jo je zamenjala besedna zveza pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. To je semantika in pomeni eno in isto. In nič drugega!

Čeprav je Hp nastajala verjetno skozi vse obdobje človeške zgodovine, pa jo pripisujemo pač Hipokratu, kar sploh ni pomembno. Po mnenju mnogih pa je bila zastarela in ni ustrezala današnjim razmeram. Prav zato in predvsem zaradi zločinov v drugi svetovni vojni in po njej je bila sprejeta Ženevska deklaracija, ki povzema bistvene določbe Hp.

Ko njegovi nasledniki tako kršimo njegovo in našo prisego, je nedotakljivost človekovega življenja le še priročna floskula, ker v resnici ravnamo ravno nasprotno, pa najsi gre za začetek ali konec življenja.

In zakonodajalec nam, kljub nasprotovanju, nalaga nekaj, kar zdravniki v nobenem primeru ne bi smeli izvajati. Sedaj se moramo pa odločiti, ali bomo upoštevali Hp ali zapoved zakonodajalca. Naprej ne bom komentiral ali podajal svojega mnenja, ki je povsem irelevantno, ni pa irelevantna odločitev na bodočem referendumu.

Marjan Fortuna, Kranj.

