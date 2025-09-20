HPV povzroča šest vrst rakov

V Zvezi slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) pozdravljamo pismo pediatrinje prim. Jasne Čuk Rupnik, saj izpostavlja ključna vprašanja o zdravju otrok in mladostnikov, med njimi tudi cepljenje proti človeškemu papilomavirusu (HPV). V Zvezi smo namreč zadnja leta vložili veliko energije ravno v ozaveščanje o HPV, ki povzroča šest vrst rakov, in cepljenju proti HPV, ki ga na sistematskem pregledu v 6. razredu OŠ izvajajo imenovani zdravniki šole. Če bi bila precepljenost populacije 90-odstotna, bi bili na dobri poti do odprave raka materničnega vratu, prav tako bi se bistveno zmanjšalo število drugih rakov, ki jih HPV povzroča pri obeh spolih.

V Zvezi že vrsto let izvajamo številne aktivnosti, predvsem na področju ozaveščanja staršev o HPV. Med drugim tudi predavanja ABC o HPV v okviru roditeljskih sestankov v tistih OŠ, v katerih imenovanim zdravnikom šole in drugim strokovnjakom iz lokalnega zdravstvenega doma ne uspe izvesti predavanj kljub interesu šole. Predavanja v okviru Zveze izvajajo prostovoljci, zdravniki in medicinske sestre, ki staršem predstavijo dejstva o HPV, nevarnostih, ki jih okužba povzroča, in pomenu cepljenja. Gre za obliko neposrednega stika, ki ga starši zelo dobro sprejemajo, saj lahko postavljajo vprašanja in prejmejo odgovore neposredno od zdravstvenih strokovnjakov.

Ker je precepljenost proti HPV premajhna, smo v Zvezi v prejšnjem šolskem letu izvedli anketo med starši otrok 5. in 6. razreda osnovne šole. Rezultati so pokazali, da več kot 95 odstotkov staršev meni, da so predavanja pomembna, razumljiva in aktualna. Okoli 60 odstotkov staršev namerava cepiti svojega otroka proti HPV, približno 10 odstotkov cepljenje odklanja, medtem ko je približno tretjina staršev neodločenih. Največji zadržki so predvsem zaradi skrbi za varnost cepiva, strahu pred neželenimi učinki, dejstva, da cepljenje ni obvezno, in pomanjkanja informacij o dolgoročni zaščiti. Neodločeni starši so dali jasno sporočilo: zaupamo otrokovemu zdravniku in želimo več neposredne komunikacije z njim, da se bomo lažje in informirano odločili o zdravju svojih otrok.

Primarna pediatrija je v tem kontekstu nepogrešljiva: s svojo prisotnostjo v skupnosti, zaupnim odnosom s starši in otroki ter povezovalno vlogo med zdravstvenim sistemom, šolami in javnozdravstvenimi institucijami dokazuje, da ne le preživi, temveč tudi aktivno gradi temelje za bolj zdravo prihodnost in zmanjšuje neenakost v zdravju otrok.

Avgusta letos je bil zaključen triletni evropski projekt »Perch«​ z glavnim ciljem povečanja precepljenosti proti HPV v EU. V Sloveniji ga je vodil Onkološki inštitut Ljubljana, skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V okviru projekta smo se povezali različni deležniki, poleg omenjenih dveh še DP Zora, Zveza, Sekcija za primarno pediatrijo in Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu ter predstavniki ministrstva za zdravje. Glavni namen skupine, ki bo delovala tudi v prihodnje, je zagotavljanje usklajene komunikacije o HPV na državni ravni, predlaganje izboljšav pri dostopu do cepljenja in pomoč pri oblikovanju politik. Upamo, da nam bo v prihodnje v skupino uspelo vključiti tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, kar bo omogočilo, da bodo slovenski zdravstveni delavci v šolski prostor vstopali v večji meri, bolj usklajeno in z enotnimi sporočili.

***

Petra Turk, zdravnica, članica vzgojno-izobraževalne komisije Zveze slovenskih društev za boj proti raku.