    Hrepenenje po vesolju

    Zaradi omejenih kapacitet trenutnih raketnih nosilcev je polet na Mars z obstoječimi tehnologijami še vedno znanstvena fantastika.
    Naš trenutni doseg vesoljskih ladij z ljudmi je 1,36 svetlobne sekunde daleč (Artemis 2), pripadnike civilizacije, ki lahko preletijo medzvezdne razdalje, pa naj bi bilo strah pred nami? FOTO: Nasa /Reuters
    Naš trenutni doseg vesoljskih ladij z ljudmi je 1,36 svetlobne sekunde daleč (Artemis 2), pripadnike civilizacije, ki lahko preletijo medzvezdne razdalje, pa naj bi bilo strah pred nami? FOTO: Nasa /Reuters
    Ivan Ketiš
    13. 4. 2026 | 05:55
    V članku Barbare Kramžar v Nedelu 4. aprila je nekaj zapisov, ki jih je treba pojasniti.

    Morda nepomemben popravek; največja razdalja plovila Orion od Zemlje ni bila okroglih 400.000, ampak 406.773 kilometrov. Razlika 6773 kilometrov ni zanemarljiva, saj je kar 16,6-krat večja od naše razdalje do Mednarodne vesoljske postaje.

    V prvem odstavku avtorica omenja, da so ZDA doslej vložile v lunarni program 80 milijard dolarjev. Gre za ogromen znesek, ki pa je kljub temu žal daleč od dejstev. Samo program Apollo je ZDA stal 318 milijard današnjih dolarjev. Ni čudno, da so ameriški davkoplačevalci znoreli in so morali predsedniški kandidati po letu 1972 v svojih programih obljubljati volivcem ustavitev poletov ljudi na Luno in zmanjšanje finančnih sredstev Nasi.

    Velika vrnitev v globoko vesolje

    Če je znašal njen proračun leta 1965, na vrhuncu tekme s Sovjetsko zvezo za človeka na Luni, približno 4,45 odstotka ameriškega proračuna, se bo ta znesek v letu 2026 gibal med vsega 0,3 in 0,35 odstotka. Podatek, ki odgovarja skeptikom, ki dvomijo o pristankih na Luni pred več kot 50 leti, zakaj nismo v zadnjih letih pri raketnih pogonih prav nič napredovali.

    V članku avtorica, ne po svoji krivdi, piše, kako naj bi s pomočjo Elona Muska in Jeffa Bezosa kmalu odpotovali na Mars. Milijarderja s takimi izjavami ne bi mogla bolj nakladati. Tudi genialnemu Musku je polet na Mars znanstvena fantastika in je odmaknjen za 50 ali verjetno še več let. Največ, kar bomo do takrat morda zmogli, bo oblet Marsa brez pristanka.

    Človek je izjemno krhko bitje. Tudi če spregledamo probleme z atrofijo mišic in propadanjem kosti na poletu, ki bi trajal v eno smer od štiri do sedem mesecev, je tu še kozmično sevanje. Najboljša zaščita pred njim bi bil vsaj meter debel sloj vode, ki bi obdajal vso vesoljsko ladjo.

    Artemis 2 od izstrelitve do pristanka (FOTO in VIDEO)

    Posadka, ki bi po mnenju strokovnjakov morala imeti vsaj pet ljudi, bi za oblet Marsa potrebovala približno sedem ton hrane in v odvisnosti od učinkovitosti recikliranja pa še 10 do 20 ton vode.

    Za povratno misijo na Mars s petimi astronavti je potrebna bistveno večja prostornina vesoljske ladje od prostornine današnjih. Snovalci vesoljskih poletov z ljudmi priporočajo ladjo mase 120 ton s premerom približno 3,5 metra in dolžino 20 metrov. V njej bi bilo približno 400 kubičnih metrov skupne bivalne prostornine. Nujni bi bili zasebni bivalni prostori in skupni prostori, minimalne namenske cone za spanje, higieno, pripravo hrane in telesno vadbo. En meter debela zaščitna plast vode, ki bi obdajala tako vesoljsko plovilo, bi imela maso približno 330 ton.

    Seštejmo! 120 ton ladja, 330 ton vodna zaščita, sedem ton hrana, 20 ton pitna voda nam daje skupno maso 477 ton. Kaj pomeni ta masa? Trenutno najmočnejša operativna nosilka na planetu Block 1, ameriška različica SLS, uporabljena v misiji Artemis 2, lahko ponese do Marsa maso vsega 25 ton ali kar 19-krat manj.

    Kaj pa jedrski pogon rakete? Vprašanje, ali ga bomo kdaj uporabili, saj zahteva stoodstotno zanesljivost vsake izstreljene rakete. Eksplozija ene same rakete kadarkoli na izstrelišču bi pomenila, da bi morali zaradi sevanja deset ali več let pozabiti na izstrelišče, eksplozija minuto po izstrelitvi pa, da več let ne bi bil naseljiv velik del Floride.

    Astronavti Artemis 2 so prvič po pristanku spregovorili o svojih izkušnjah

    Komentarji o neznanih letečih predmetih (NLP) predsednika in podpredsednika ZDA pa tudi nekdanjega predsednika Obame kažejo, da za zasedbo teh mest v ZDA ni potrebna posebna inteligenca. Izjavo, da bi nas zunajzemeljska bitja opazovala tudi v strahu pred uničevalno človeško naravo, bi lahko konkurirala za najbolj neumno izjavo desetletja. V našem Osončju smo očitno edina civilizacija, za Soncem nam najbližja zvezda Proksima Kentavra pa je oddaljena že 4,2 svetlobnega leta.

    Naš trenutni doseg vesoljskih ladij z ljudmi je 1,36 svetlobne sekunde daleč (Artemis 2), pripadnike civilizacije, ki lahko preletijo medzvezdne razdalje, pa naj bi bilo strah pred nami? Če bi lahko premerili medzvezdne razdalje, bi bili toliko bolj razviti od nas, kot smo mi od opic. Opazovali bi nas lahko nevidno, in če bi želeli, bi lahko morda iztirili Zemljo iz orbite okrog Sonca. In med 200 milijardami zvezd v naši galaksiji naj bi jih pritegnil prav naš Sončni sistem na robu galaksije, od njenega središča oddaljen okoli 27.000 svetlobnih let. Naše Sonce je povprečna, v galaksiji neopazna zvezda, ki že z razdalje 40 do 60 svetlobnih let ni več vidna s prostim očesom in na tretjem planetu od nje zaostala rasa, ki ne obvlada niti poletov do najbližjega planeta.

    ***

    mag. Ivan Ketiš, Maribor.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

