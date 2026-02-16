Huda zloraba tožilstva v predvolilne namene

Kot nazorski levičar želim, da bi – kljub vsem svojim slabostim – vendarle zmagala politična levica tudi na teh volitvah, čeprav dolgoročno to njej najbrž niti ne bo koristilo.

Ob porazu bi se morda hitreje prečistila in prenovila. Toda volivci večinoma gledamo na krajši rok – in mnogi od nas predvsem ne bi radi preživeli naslednjih štirih let pod Janševo vladavino.

Kljub temu pa moram odločno obsoditi očitno zlorabo specialnega državnega tožilstva v predvolilne namene, do katere je prišlo, ko je tožilka po dveh letih zavlačevanja šele tik pred volitvami sprožila kazenski postopek zoper štiri poslance opozicije (NSi), češ da so zlorabili svoj položaj, ko so v imenu Knovsa ugotavljali, ali policija prisluškuje (med drugimi) tudi članom njihove stranke – in jim potem sporočili, da jim ne prisluškuje. In tožilstvo je o tem obvestilo medije, preden so se obtoženi na obtožbo lahko odzvali!

Slednje, skupaj s časom, ko se je to zgodilo, je zame jasen dokaz, da je tu tožilstvo zagrešilo neprimerno hujšo zlorabo položaja kot morda obtoženi. Ali so jo tudi oni, je mnogo bolj zapleteno vprašanje, ker gre za izrazito sporno (»mejno«) vprašanje – po mojem mnenju je odgovor na to vprašanje prej ne kot da.

A naj bolj kompetentno od mene odgovorijo nanj kazenskopravni strokovnjaki – in na koncu, če obtožba ne bo umaknjena, seveda sodišče, toda ne pod pritiskom predvolilnih strasti in emocij.

Generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant ima zdaj, ko so obtoženi od nje zahtevali izvedbo zakonitega nadzora nad dosedanjim vodenjem te zadeve in dodelitev njenega nadaljnjega vodenja drugemu tožilcu, priložnost, da poskuša tu vsaj popraviti, kar se popraviti sploh še da.

Kakšen bo dejanski učinek te očitne predvolilne zlorabe na volilne izide, sicer ne zdaj ne po volitvah ne bo mogoče zanesljivo ugotoviti (koliko volivcev je od tiste stranke odvrnila – in koliko k tisti stranki, kot žrtvi zlorabe, morda celo pritegnila). Toda ne glede na to je ta zloraba hudo zastrupila že tako pregreto predvolilno ozračje in se ji je treba odločno postaviti po robu.

***

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.