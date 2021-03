Imamo Trg svobode ali Trg represije nad mladimi.?

Upokojene mariborske srednješolske ravnateljice in ravnatelji ter upokojeni glavni inšpektor za šolstvo protestiramo nad nasiljem države nad mladoletnimi dijaki.



Vrsto let smo bili zaposleni, tudi v času prejšnje države, ki jo tako radi označujemo kot totalitarno. Nihče med nami ni v prejšnjem sistemu, ne kot srednješolec, ne kot študent in ne kot učitelj ali ravnatelj doživel takih kršitev človekovih pravic, kot jih doživljajo sedanji dijaki. V prejšnjem sistemu bi bilo nekaj takega povsem nesprejemljivega.



Danes dijake oblast kaznuje celo, ko zahtevajo ustavno pravico do izobraževanja, ko hočejo pouk v šolah. Prozoren izgovor za nasilje oblasti je seveda isti kot za vse teptanje demokratičnih pridobitev pod to vlado – kršitev ukrepov med pandemijo. Če bi to bilo res, bi morali kaznovali vseh 30 dijakov, ki so bili na trgu, in ne samo tiste, ki so nosili transparente. Zahtevo po pouku v šolah ta oblast očitno razume kot napad nanjo. Izobraženi so ji nevarni – razmišljajo s svojo glavo.



Ko pa je bilo na istem trgu teden dni kasneje morda sto navijačev NK Maribor, mnogi brez mask, policistov niso motili. Ali še kdo verjame, da so dijake kaznovali zaradi kršitev ukrepov?



O ministrici za šolstvo je škoda vsake besede. Izogiba se komunikaciji z dijaki, na televiziji bere navodila. Morda ima celo svoje mnenje, vendar se očitno z njim ne strinja. Govori o odgovornosti, jo pričakuje od mladostnikov, sama pa se nanjo požvižga. Ker je zavračala njihove pobude in srečanja z njimi, so bili dijaki prisiljeni prevzeti odgovornost za svojo izobrazbo v svoje roke. Ravnali so odgovorno.



Če bodo kazni ostale, bi veljalo Trg svobode preimenovati v Trg represije nad mladimi. Podpisniki: Ivan Ketiš, Alfonz Vreznik, Alojz Kovačič, Marijan Velnar, Janez Pastar, Herta Tarkuš Trikič, Jože Breznik, Djuro Djakovac, Levina Hribernik, Alojz Širec

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: