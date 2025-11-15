Ime in priimek italijanske premierke se glasita Giorgia Meloni. Aljoša Kravanja, pisec članka Kako zapisati priimek italijanske premierke, pa vprašuje, kako da ne bi smeli njenega priimka preoblikovati v pridevniški samostalnik (ne pridevnik, kot bi kdo mislil!) in jo po zakonih naše materinščine imenovati Melonijeva. Kot na primer: Musarjeva, Merklova, Madame de Staëlova (vplivna francoska intelektualka), Gospa Bovaryjeva (roman francoskega realista Gustava Flauberta) itd. A zakaj priimka Meloni in priimkov podobnih pomembnih žensk v politiki naj ne bi bilo primerno preoblikovati bolj po naše, po domače? Zaradi tega, ker naj bi končnica -ov/-ova po sodbi nekaterih pomenila zgolj lastnino. To ohlapno in z nikakršnim jezikovnim dokazom utemeljeno uradno mnenje izhaja iz Smernic za spolno občutljivo rabo jezika, ki jih je leta 2018 kot navodilo izdalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Toda obrazilo -ov/-ova kaže na lastnino le, ko imamo v mislih posamezne predmete iz osebnega imetja, kot so: avto, čevlji, rokavice, hlače, telefonček, denarnica, očala itd. Po nobeni ustavi pa ne moremo med tovrstne osebne predmete vštevati ljudi: otroke, žene, partnerke itd. Od konca sužnjelastniškega družbenega reda v stari Grčiji in Rimu noben posameznik v evropski civilizaciji ne more in ne sme biti ponižan v lastnino drugega človeka. Obrazilo -ov/-ova povečini kaže na izvor imena kakega predmeta. Če mestni ulici rečemo, da je Čopova, to pomeni le, da smo jo poimenovali po Matiji Čopu, ne pa, da je Čopova lastnina. Isto velja za poimenovanja Cankarjev dom, Prešernov gaj, Župančičeva ulica itd. Torej: Cankarjeva ulica ni pisateljeva lastnina, je pa njegova last roman Na klancu, ker ga je napisal on in ne kdo drug. Ta dva pomena obrazila -ov/-ova/-ev/-eva je potrebno nujno ločiti.

Pa Šutarjev zakon? Je lastnina pokojnega Aleša Šutarja ali samo po njem poimenovan uradni akt našega parlamenta?

Navodilo v ministrovih Smernicah je precej nedorečeno že zato, ker ne upošteva dveh pomenov pojma spol. Naš jezik po pomenu namreč dobro loči dva spola: slovničnega in naravnega. Toda za oba premore le en sam izraz: besedo spol. Nasprotno pa jeziki drugih indoevropskih ljudstev po Evropi niso tako skopi in zato ta dva samosvoja pojma poimenujejo z dvema besedama. Slovničnemu spolu pravijo: Angleži gender, Italijani genere, Francozi genre, Nemci Genus, Španci genero. Naravnemu spolu pa: Angleži sex, Francozi sexe, Italijani sesso, Španci sexo, Nemci pa Geschlecht. Tudi slovanski jeziki povečini zmorejo po dve oznaki za ta dva različna pojma: besedo rod za spol v slovnici in besedo pol za spol naravnih bitij. Le naša materinščina je manj iznajdljiva in tako naravni spol kot tudi slovničnega poimenuje kar z besedo spol.

Smernice omenjajo spolno občutljivo rabo jezika, a ne povedo, za kateri spol da gre: za slovničnega ali za naravnega. Seveda so usmerjene le k naravnemu, medtem ko se za slovničnega sploh ne zmenijo. Njihovi sestavljavci namreč trdijo, da smejo biti ženski priimki zapisani in izgovorjeni samo v 1. sklonu ednine. Torej samo (predsednica) Musar. In da jih ni dovoljeno sklanjati po zakonih slovničnega spola: npr. Musarjeva, Musarjeve. A zgodovina našega jezika odkimava piscem Smernic, jim ne daje prav. V Črnjanskem rokopisu (iz Črne na Koroškem), ki so ga pisali v letih 1633–1707, so priimki žensk dosledno navedeni v ženski slovnični obliki: Magdalena Feimutka, Marina Wuriakoviza, Margaretha Contschniza, Marinka Lamprezhiza itd. Tudi France Prešeren je priimek Julije Primic v Sonetnem vencu preoblikoval v žensko slovnično obliko in ga tudi sklanjal: Sonetni venec je posvetil Primicovi Juliji. Po tem Prešernovem zapisu naši časnikarji in pisatelji začnejo ženske priimke zapisovati z obrazilom -ova/-eva: (Ana) Jelovškova, (Pavlina) Pajkova, (Luiza) Pesjakova, (Marica) Nadliškova, (Zofka) Kvedrova in tako naprej vse do današnjih dni. V tej obliki nam zvenijo po domače, toplo in vabeče. Jih radi uporabljamo, ker se dajo tudi sklanjati. Novinar Janko Petrovec je zapisal, da so podobni milini.

V moški obliki v 1. sklonu ednine jih moramo zapisovati in govoriti le takrat, ko gre za njihovo dosledno uradno rabo. Na primer v rojstnem listu, v osebni izkaznici, v vozniškem dovoljenju, na nagrobnem spomeniku, v potnem listu itd. Zapisi, kot sta na primer: »Golob je sprejel ponujeni odstop Švarc Pipan« in »Golob se ne strinja s predlogi Katič«, so napačni in ne zvenijo v duhu zgodovine in slovničnih pravil slovenskega jezika. Ženska priimka Švarc Pipan in Katič sta zapisana v 1. sklonu, a bi morala biti v drugem: Švarc Pipanove, Katičeve.

***

Jože Hočevar, Portorož