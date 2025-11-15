  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Ime in priimek italijanske premierke se glasita Giorgia Meloni

    Smernice iz leta 2018 omenjajo spolno občutljivo rabo jezika, a ne povedo, za kateri spol da gre: za slovničnega ali za naravnega.
    Obrazilo -ov/-ova kaže na lastnino le, ko imamo v mislih posamezne predmete iz osebnega imetja, kot so: avto, čevlji, rokavice, hlače, telefonček, denarnica, očala itd. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Obrazilo -ov/-ova kaže na lastnino le, ko imamo v mislih posamezne predmete iz osebnega imetja, kot so: avto, čevlji, rokavice, hlače, telefonček, denarnica, očala itd. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Jože Hočevar
    15. 11. 2025 | 05:00
    5:58
    A+A-

    Ime in priimek italijanske premierke se glasita Giorgia Meloni. Aljoša Kravanja, pisec članka Kako zapisati priimek italijanske premierke, pa vprašuje, kako da ne bi smeli njenega priimka preoblikovati v pridevniški samostalnik (ne pridevnik, kot bi kdo mislil!) in jo po zakonih naše materinščine imenovati Melonijeva. Kot na primer: Musarjeva, Merklova, Madame de Staëlova (vplivna francoska intelektualka), Gospa Bovaryjeva (roman francoskega realista Gustava Flauberta) itd. A zakaj priimka Meloni in priimkov podobnih pomembnih žensk v politiki naj ne bi bilo primerno preoblikovati bolj po naše, po domače? Zaradi tega, ker naj bi končnica -ov/-ova po sodbi nekaterih pomenila zgolj lastnino. To ohlapno in z nikakršnim jezikovnim dokazom utemeljeno uradno mnenje izhaja iz Smernic za spolno občutljivo rabo jezika, ki jih je leta 2018 kot navodilo izdalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

    Toda obrazilo -ov/-ova kaže na lastnino le, ko imamo v mislih posamezne predmete iz osebnega imetja, kot so: avto, čevlji, rokavice, hlače, telefonček, denarnica, očala itd. Po nobeni ustavi pa ne moremo med tovrstne osebne predmete vštevati ljudi: otroke, žene, partnerke itd. Od konca sužnjelastniškega družbenega reda v stari Grčiji in Rimu noben posameznik v evropski civilizaciji ne more in ne sme biti ponižan v lastnino drugega človeka. Obrazilo -ov/-ova povečini kaže na izvor imena kakega predmeta. Če mestni ulici rečemo, da je Čopova, to pomeni le, da smo jo poimenovali po Matiji Čopu, ne pa, da je Čopova lastnina. Isto velja za poimenovanja Cankarjev dom, Prešernov gaj, Župančičeva ulica itd. Torej: Cankarjeva ulica ni pisateljeva lastnina, je pa njegova last roman Na klancu, ker ga je napisal on in ne kdo drug. Ta dva pomena obrazila -ov/-ova/-ev/-eva je potrebno nujno ločiti.

    Pa Šutarjev zakon? Je lastnina pokojnega Aleša Šutarja ali samo po njem poimenovan uradni akt našega parlamenta?

    Navodilo v ministrovih Smernicah je precej nedorečeno že zato, ker ne upošteva dveh pomenov pojma spol. Naš jezik po pomenu namreč dobro loči dva spola: slovničnega in naravnega. Toda za oba premore le en sam izraz: besedo spol. Nasprotno pa jeziki drugih indoevropskih ljudstev po Evropi niso tako skopi in zato ta dva samosvoja pojma poimenujejo z dvema besedama. Slovničnemu spolu pravijo: Angleži gender, Italijani genere, Francozi genre, Nemci Genus, Španci genero. Naravnemu spolu pa: Angleži sex, Francozi sexe, Italijani sesso, Španci sexo, Nemci pa Geschlecht. Tudi slovanski jeziki povečini zmorejo po dve oznaki za ta dva različna pojma: besedo rod za spol v slovnici in besedo pol za spol naravnih bitij. Le naša materinščina je manj iznajdljiva in tako naravni spol kot tudi slovničnega poimenuje kar z besedo spol.

    Smernice omenjajo spolno občutljivo rabo jezika, a ne povedo, za kateri spol da gre: za slovničnega ali za naravnega. Seveda so usmerjene le k naravnemu, medtem ko se za slovničnega sploh ne zmenijo. Njihovi sestavljavci namreč trdijo, da smejo biti ženski priimki zapisani in izgovorjeni samo v 1. sklonu ednine. Torej samo (predsednica) Musar. In da jih ni dovoljeno sklanjati po zakonih slovničnega spola: npr. Musarjeva, Musarjeve. A zgodovina našega jezika odkimava piscem Smernic, jim ne daje prav. V Črnjanskem rokopisu (iz Črne na Koroškem), ki so ga pisali v letih 1633–1707, so priimki žensk dosledno navedeni v ženski slovnični obliki: Magdalena Feimutka, Marina Wuriakoviza, Margaretha Contschniza, Marinka Lamprezhiza itd. Tudi France Prešeren je priimek Julije Primic v Sonetnem vencu preoblikoval v žensko slovnično obliko in ga tudi sklanjal: Sonetni venec je posvetil Primicovi Juliji. Po tem Prešernovem zapisu naši časnikarji in pisatelji začnejo ženske priimke zapisovati z obrazilom -ova/-eva: (Ana) Jelovškova, (Pavlina) Pajkova, (Luiza) Pesjakova, (Marica) Nadliškova, (Zofka) Kvedrova in tako naprej vse do današnjih dni. V tej obliki nam zvenijo po domače, toplo in vabeče. Jih radi uporabljamo, ker se dajo tudi sklanjati. Novinar Janko Petrovec je zapisal, da so podobni milini.

    V moški obliki v 1. sklonu ednine jih moramo zapisovati in govoriti le takrat, ko gre za njihovo dosledno uradno rabo. Na primer v rojstnem listu, v osebni izkaznici, v vozniškem dovoljenju, na nagrobnem spomeniku, v potnem listu itd. Zapisi, kot sta na primer: »Golob je sprejel ponujeni odstop Švarc Pipan« in »Golob se ne strinja s predlogi Katič«, so napačni in ne zvenijo v duhu zgodovine in slovničnih pravil slovenskega jezika. Ženska priimka Švarc Pipan in Katič sta zapisana v 1. sklonu, a bi morala biti v drugem: Švarc Pipanove, Katičeve.

     

    ***

    Jože Hočevar, Portorož

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kampanja

    Problematična referendumska agitacija vrha RKC

    Za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je na strani proti močno angažirala tudi Cerkev.
    Uroš Esih 14. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pisma bralcevdružbajezikoslovjeslovenščina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tamara Zajec Balažič

    Ustvarjamo okolje za vzpostavitev strateških partnerstev

    Razpoloženje pri mednarodnih poslovnih partnericah v zadnjem času je odsev kompleksnosti geopolitičnih razmer.
    Janez Tomažič 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Raba slovnice

    Dobronamerne smernice naj odidejo v zgodovino

    Slovenščina ima čudovito lastnost, da že glagolski deležniki preteklika in prihodnjika in pridevniki povedo spol in število udeležencev dejanja.
    15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Varnost

    Kakšen je smisel obstoja države, če ta niti varnosti ne zagotovi?
    Marko Kočevar 15. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    V mestu zabave in jazza je Dončić izkoristil petkov večer

    Košarkarji Los Angeles Lakers so s 118:104 premagali New Orleans in izkupiček na gostujoči turneji popravili na 2:2. Jutri sledi dvoboj v Milwaukeeju.
    Nejc Grilc 15. 11. 2025 | 05:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Varnost

    Kakšen je smisel obstoja države, če ta niti varnosti ne zagotovi?
    Marko Kočevar 15. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    V mestu zabave in jazza je Dončić izkoristil petkov večer

    Košarkarji Los Angeles Lakers so s 118:104 premagali New Orleans in izkupiček na gostujoči turneji popravili na 2:2. Jutri sledi dvoboj v Milwaukeeju.
    Nejc Grilc 15. 11. 2025 | 05:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo