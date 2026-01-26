Predvolilni mrzlici je uspelo prekriti vse nedavno dogajanje. Tudi že 14. interpelacijo v državnem zboru (DZ) v tem mandatu, seveda neuspešno kot vse ostale. Tisto, kar naj bi bil instrument demokracije, se je torej sprevrglo v navaden politični šovbiznis, ki ga politične stranke različnih barv uprizarjajo v DZ izključno za svojo promocijo.

To nespodobno »afenguncanje«, običajno polno žalitev, poniževanja, podtikanja in še vsega, kar širi le sovraštvo in razkol, pa seveda ni le obupna potrata časa (udeleženih in gledalcev), ampak tudi veliko stane. Vse to, vključno s TV-prenosi, pa plačujemo državljani RS.

Objestnemu razmetavanju javnih sredstev in slabšanju medčloveških odnosov je treba narediti konec. To je precej bolj enostavno, kot se zdi. Treba je le spremeniti predpis, ki ureja tovrstne dejavnosti, pri čemer je povsem nepomembno, ali gre za zakon, za poslovnik o delu DZ ali za karkoli tretjega.

Zadoščalo bi že določilo, da mora stranka, ki je interpelacijo vložila, z njo tudi uspeti. Če ne uspe, se ji za vsaj tri mesece (raje pa kar za pol leta) ukine financiranje, ki ga politične stranke prejemajo za svoje delo iz proračuna RS. Če je svoje podpise prispevalo več poslancev iz več parlamentarnih strank, se enako ukrepa tudi proti tem strankam.

In ker smo državljani RS našo demokracijo v dobrih treh desetletjih že dovolj dobro spoznali, nam je povsem jasno, da je ljubezen naših političnih strank do denarja precej večja od njihove deklarirane zavzetosti za pravičnost in demokracijo. Vse politične stranke, za katere denar ni na prvem mestu, bodo zanesljivo pripravljene po najhitrejšem možnem postopku, pa čeprav na izredni seji DZ (še pred napovedanimi volitvami v DZ) sprejeti ustrezne spremembe predpisa, ki to lahko določi.

Tistim strankam, ki se bodo podpori take varovalke pri delu našega državnega zbora odrekle, pa bomo razumni in dobromisleči državljani na volitvah odrekli svoj glas. In v naslednjem mandatu bodo interpelacije nadvse redek pojav. V resnici je enostavneje, kot bi si predstavljali, kajne?

***

Tomaž Wraber, Ljubljana.

