Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Zagrenjena sem prišla domov, ker je šlo deset metrov drv za kurjavo po g(l)obe. Potem pa mi moja intimna opcija ni dala miru in sem si proslavo v Kopru ogledala za nazaj na nacionalni TV. Ta je menda edina snemala in predvajala slovesnost. Na sreči tu v Istri razumemo vsi slovensko in italijansko in zato ne rabimo ustave. Govornik me je zelo presenetil. Bil je zmeden, jezik se mu je zatikal, bral je nerodno in dolgočasno. Dolgočasje je sicer napovedal že na začetku mandata. Joj, sem butasto pomislila, da ni tudi on končal devetletke? Potem sem se takoj spomnila, da sva istih let in sva bila oba Titova omladinca (on še bolj zagrizen kot jaz) in oba sva končala ...