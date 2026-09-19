Iz pisarn na teren, preden bo prepozno

Dolgoletni slogan o »trajnostnem, večnamenskem in sonaravnem gospodarjenju« z gozdovi se pod težo radikalnih podnebnih sprememb in uničujoče birokracije nevarno krha. Kot družba se moramo soočiti z realnostjo: slovensko gozdarstvo je letos na ključni prelomni točki. Narava se zaradi ekstremnih dogodkov (lubadar, vetrolomi, žled) spreminja hitreje kot naši administrativni postopki. Če hočemo ohraniti gozdove za zanamce, potrebujemo takojšnjo, celovito reformo, ki temelji na treh soodvisnih stebrih: zakonodaji, tehnologiji in človeku. Prvi nujen korak je posodobitev normativov. Naš temeljni zakon o gozdovih je bil sprejet daljnega leta 1993. Predpis iz prejšnjega tisočletja preprosto ne more reševati podnebnih in družbenih kriz leta 2026! Potrebujemo kirurški rez – odstraniti je treba ...