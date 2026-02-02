Izguba sluha je preveč resen in stresen problem za slehernega posameznika, da bi se lahko reševal na tako lahkoten način, kot se prikazuje v številnih reklamah vsepovsod, tako na komercialnih, na žalost pa tudi na javni TV, kjer oglašujejo slušne pripomočke oziroma ojačevalce, ki so v praksi lahko skrajno škodljivi in zavajajoči za vse uporabnike z izgubo sluha.

Zgolj v vednost naj ob tem navedem tudi mnenje zdravniške stroke, ki ob izgubi sluha prav tako resno priporoča strokovno obravnavo v skladu z obstoječo proceduro in zakonodajo ter seveda tudi sama resno opozarja javnost, da nepreverjeni slušni ojačevalci ali kvazi top-shop pripomočki zagotovo niso prava rešitev niti niso ustrezna usmeritev v pravilno rehabilitacijo ob izgubi sluha, ampak v praksi dejansko lahko še bolj poškodujejo sluh.

Osebno se mi zdi marketinško izkoriščanje nevidne invalidnosti skrajno neprimerno, nedopustno in nesprejemljivo predvsem zato, ker uporabniki dejansko potrebujejo strokovno pomoč vseh nas, ki se trudimo pravilno svetovati, informirati in kakor koli pomagati osebam z izgubo sluha skupaj z zdravniško stroko in uradnimi dobavitelji, ki delujejo v skladu s koncesijo ZZZS.

Takšno lahkotno in zavajajoče reklamiranje o nekih čudežnih učinkih in rešitvah razvrednoti delovanje vseh nas, uporabnikov, invalidskih društev, zdravnikov, koncesionarjev in vseh ostalih dobronamerno mislečih, ki se maksimalno trudimo osveščati in ozaveščati o pravilnih rehabilitacijskih poteh.

In kar je še najbolj pomembno za vse uporabnike, da se z našo pomočjo izognejo povsem nepotrebnim stroškom in postopkom, ki v končni fazi nimajo nobenega pozitivnega terapevtskega učinka oziroma jim še dodatno jemljejo upanje, da ob izgubi sluha obstajajo prave in pravilne rešitve.

In prave rešitve dejansko obstajajo glede na ves tehnološki napredek na področju medicinsko tehničnih pripomočkov, zato se mi zdi takšno zavajajoče reklamiranje res sramotno in nesprejemljivo glede na to, da obstoječa invalidska zakonodaja vsem uporabnikom z izgubo sluha resnično omogoča maksimum storitev na res kvalitetnem, strokovnem in zadovoljivem nivoju.

Takšno zavajajoče reklamiranje v normalni pravni in socialni državi v bistvu sploh ne bi smelo biti dovoljeno, zato povsem dobronamerno apeliram na vse morebitne uporabnike, da ne nasedajo takšnim dvomljivim reklamam. Predhodno naj se raje posvetujejo z izkušenimi uporabniki, ki vam bomo zagotovo znali pravilno svetovati in pomagati, da bo rehabilitacijska pot ob izgubi sluha pravilna.

***

Boris Horvat Tihi, predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.