Ko prebereš to bogaboječe izmikanje resnici in njegovo spreobračanje preganjavih misli v upanju, da bo laž resnica postala, se lahko le prekrižaš in vprašaš, zakaj ni Lojze Peterle v svojih lamentacijah na koncu z velikimi črkami napisal in postavil enačaja med besedi osamosvojitev in osvoboditev: OSAMOSVOJITEV = OSVOBODITEV!

Iz celotnega prekopicevanja neumnosti je namreč očitno, da je prepričan o tem, da je prav on z nekaj izbranimi zaslugarji leta 1991 Slovence končno osvobodil ter pregnal pravega okupatorja z naše zemlje. Kar ni uspelo njihovim prednikom v domobranskih in okupatorskih vrstah, je po 50 letih uspelo njim: pregnati komuniste z obličja zemlje in na vse kriplje preganjati tudi njihove potomce, da se le ne bi nihče več spomnil, da so prav oni (komunisti z rdečimi zvezdami) leta 1945 pregnali od tu nacifašiste in nato še 45 let »terorizirali« nadobudne bodoče osamosvojitelje …

In ker je bil on v času osamosvajanja slučajno predsednik vlade, se mu najbrž motajo po glavi tudi misli, da bi pravzaprav na tistem mogočnem spomeniku lahko zamenjali tudi obraze figur, ki bi spominjale nanj in kompanijo (LP, JJ, IB, DR …). Do tega imam sicer zelo velik zadržek, podpiram pa idejo, da bi taki liki končno utihnili, saj je marsikak problem nastal, in tudi ostal nerešen, prav zaradi njih.

***

Vladimir Trop, Komenda