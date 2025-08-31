Izrael ni demokratična država

Nekateri se zmrdujejo, da ukrepi vlade proti Izraelu nimajo nobenega učinka. Seveda nimajo neposrednih učinkov, saj jih v tem trenutku ne bi imeli, tudi če bi jih uvedle ZDA in EU.

Izrael se sedaj, ko se zdi, da je tik pred končno rešitvijo palestinskega vprašanja, pod nobenim pogojem ne bo ustavil. Netanjahuja in cionistično vlado imamo za zločince, a spregledamo, da ima vlada pri etničnem čiščenju Palestine večinsko podporo.

Priseljeni Judi si pač že od začetka želijo etnično prevlado na tem prostoru.

O Gazi govorimo kot o begunskem taborišču. Nenavadno je to, da praktično nikogar več ne zanima, od kod in zakaj so ti begunci pribežali.

Nikogar ne zanima, kaj je sedaj z zemljo, s katere so bili pregnani, in kaj je z domovi, ki so jih morali zapustiti.

Izraelska vlada pri etničnem čiščenju Palestine večinsko podporo svojega prebivalstva. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Podpornike Palestincev zanimajo samo bolj ali manj abstraktne človekove pravice in humanitarna kriza. Vijejo roke nad apokaliptičnimi prizori uničenja in sestradanimi otroki. Obnašajo se podobno kot kaka pražival, ki trzne, ko v okolici zazna kaj neugodnega.

Čeprav je očitno, da njihova prizadevanja nimajo nobenega učinka, bi kar nadaljevali do bridkega konca.

Seveda je treba ljudem v stiski humanitarno in drugače pomagati, a se je treba tudi zavedati, da se s tem agonija samo podaljšuje. To je tako, kot če damo beraču miloščino. Res smo mu pomagali, morda ta dan ne bo zaspal lačen, a smo mu z miloščino dali tudi potrdilo, da je berač.

Pravzaprav smo z miloščino samo sebi polepšali dan. Če hočemo res rešiti kak problem, se je treba lotiti vzrokov.

V dani palestinski situaciji bi bilo po mojem treba samo razkrinkati mit o Izraelu kot demokratični državi, ki ji je omogočal, da je vsa desetletja svojega obstoja počela, kar je počela.

S humanitarno pomočjo se agonija ljudi v stiski samo podaljšuje. FOTO: Bashar Taleb/AFP

To bi bilo najlaže začeti z organiziranjem simpozija, na katerega bi povabili ugledne mednarodne strokovnjake, zgodovinarje, sociologe, pravnike, teologe, politologe, filozofe … in jim dali v razpravo naslednje in podobne teme:

• Kako je v skladu z mednarodnim pravom ustanavljanje sodobne države na osnovi zagotovil v verskem tekstu, starem 3000 let?

• Kako je v skladu z demokratičnimi standardi ustanavljanje etnično čiste države na prostoru, na katerem že živi drugo ljudstvo?

• Kako je v skladu z demokratičnimi standardi nasilno izrivanje avtohtonega prebivalstva z zemlje, na kateri so živeli stoletja?

• Kako je v skladu z demokratičnimi standardi gradnja nezakonitih naselij na tujih zemljiščih?

• Kako je v skladu z demokratičnimi standardi, če ima država državljane prvega in drugega reda?

• Kako so v skladu z demokratičnimi standardi izjave najvišjih predstavnikov oblasti, da so Palestinci človeške živali?

Ena od tem za razpravo bi bila, kako je v skladu z demokratičnimi standardi imeti državljane prvega in drugega reda. FOTO: Abir Sultan Via Reuters

Po mojem bi bil tak simpozij mednarodno odmeven in ne brez učinka. Kot razpravljavce bi bilo mogoče pridobiti tudi strokovnjake judovskega rodu, da ne bi kdo začel opletati z antisemitizmom.

Slovenija kot članica varnostnega sveta OZN bi morala tak posvet organizirati že zdavnaj. Morda pa še ni prepozno.

Tone Rački, Ljubljana.

