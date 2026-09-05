Janša, Izrael in eno pravilo za vse

Janez Janša o Izraelu ne govori samo o Izraelu. Njegov odnos do vojne v Gazi, priznanja Palestine in izraelske varnostne politike razkriva širši način razumevanja politike. Zato ga je smiselno vzeti resno in njegove sklepe preizkusiti z njihovimi lastnimi merili. Janševa razlaga bližnjevzhodnega konflikta je predvsem strateška. Hamas je del iranskega geopolitičnega sistema, napad 7. oktobra je poteza v širšem spopadu, Izrael pa je država v položaju samoobrambe. Palestinci se v tej razlagi pojavljajo predvsem kot žrtve Hamasa, Irana in lastnega političnega vodstva. To je značilen Janšev način razmišljanja. Najprej išče akterja, za njim interes, za interesom omrežje in za omrežjem širše razmerje sil. V tem je pogosto analitično učinkovitejši od politike, ki se ustavi pri moralnem ogorčenju. ...