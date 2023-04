Janševa interpelacija zoper vlado in ulična podpora

Če prav razumem Janševo nedavno interpelacijo zoper vlado v parlamentu in zunanjo podporo, ki so jo pri tem izrazili najvidnejši člani SDS in NSi, je razvidno, da so nasprotniki osamosvojitve in nasprotniki NOV isti kot zagovorniki kolaboracije v drugi svetovni vojni.

Nepriznavanje demokratično izvoljene oblasti je nepriznavanje demokratičnega sistema države Slovenije, torej nasprotovanje družbenemu sistemu države Slovenije, torej nasprotovanje osamosvojitvi. Ulične metode nepriznavanja rezultatov osamosvojitve se zgledujejo po Miloševićevem uličnem rušenju oblasti v Podgorici in Novem Sadu. Nasprotovanje NOV je isto kot podpora kolaboraciji z okupatorskimi režimi in rušenju enega od temeljev države Slovenije. Zato me boli srce, ko gledam dogodke, ki peljejo samostojno državo v propad.

Ne potrebujemo uličnih spopadov. Potrebujemo le splošno izraženo in uzakonjeno mnenje, da države ne morejo voditi ljudje, ki ne priznavajo vsesplošne ljudske in oblastvene podpore osamosvojitvi in večinskega upora kolaboraciji v drugi svetovni vojni. Tako gledam na sedanjo situacijo, ko vsi povprek samo nekaj zahtevajo in nič ne ponujajo. Mahanje z državnimi simboli v podporo SDS je zloraba naših, ne pa vaših vrednot samostojnosti, demokracije in državnosti. Naše ljudske vrednote nimajo nič skupnega z vašimi političnimi vrednotami, ki za mene niso vrednote.