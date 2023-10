Javni poziv US RS: odprava krivice za moške v ZPIZ-2

Preteklo je šest mesecev, odkar smo moški, upokojeni v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022, na Ustavno sodišče RS poslali pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 in dveh novel k temu zakonu, zato v imenu vseh vlagateljev pobude prosim sodišče, da našo pobudo čim prej obravnava in nam pošlje razsodbo. Na ravni Evropske unije je bilo sprejeto določilo, da so državni organi dolžni odgovoriti na pobude in pritožbe državljanov v razumnem roku. Menimo, da šest mesecev molka Ustavnega sodišča RS na našo pobudo ni več razumen rok. Pobudo smo vložili 28. aprila 2023, ker smo diskriminirani po spolu, saj nam je bila pokojnina izračunana na podlagi nižjega odmernega odstotka, kot je v istem obdobju veljal za ženske.

Takšno diskriminacijo poleg 14. člena Ustave Republike Slovenije prepovedujeta tudi 14. člen evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 21. člen listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Kljub povsem razumljivemu besedilu 14. člena slovenske ustave, v katerem piše, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino ter da so pred zakonom vsi enaki, pa v Sloveniji za okoli petinsedemdeset tisoč moških upokojencev ta člen ustave ne velja, za nekatere že enajsto leto, in to samo zato, ker smo moškega spola in ker smo se upokojili v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022.

Naše pokojnine so kljub povsem enaki višini vplačevanja v pokojninsko blagajno tudi do deset odstotkov nižje od pokojnin žensk, ki so se upokojile v istem obdobju kot mi, pa tudi od pokojnin žensk in moških, ki se upokojujejo od 1. januarja 2023.

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter novel tega zakona ZPIZ-2G in ZPIZ-2I smo vložili, ker je ZPIZ-2 za moške v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2019 določal 57,25 kot najvišji možni odmerni odstotek, od leta 2020 do 31. decembra 2022 pa se je z novelami ZPIZ-2G in ZPIZ-2I ta odstotek za moške postopno povečeval in se 1. januarja 2023 izenačil z ženskami (zanje je v istem obdobju odmerni odstotek v povprečju znašal 63,5). Do te izenačitve pa po navedenem zakonu in obeh novelah nismo upravičeni moški upokojenci, ki smo se upokojili v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022, zato naj bi dosmrtno in posmrtno ostali diskriminirani v primerjavi z ženskami in tudi v primerjavi z moškimi, ki se upokojujejo od 1. januarja 2023.

V pobudi smo navedli, da je naš pravni interes, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS naše pokojnine ponovno izračuna na podlagi tabele odmernih odstotkov, ki tako za ženske kot moške velja od 1. januarja 2023 in glede na upokojitvene pogoje omogoča največ odmerni odstotek 63,5 ter pri izračunu upošteva vse redne in izredne uskladitve pokojnin v obdobju od datuma naših upokojitev do 31. decembra 2022. Na zgoraj navedeni način izračunana višina pokojnine naj se nam začne izplačevati od 1. januarja 2023 dalje, povišana še za uskladitev pokojnin v letu 2023 ter kasneje s prihodnjimi rednimi in izrednimi uskladitvami pokojnin. Za nazaj pa smo v pobudi predlagali, naj se naše pokojnine poračunajo in postopno izplačajo do konca leta 2025, za kar pa nismo predlagali nobenih zamudnih obresti.

Da bi se na odmerni odstotek 63,5 ali manj, če posameznik ni imel štirideset let pokojninske dobe, je pa izpolnjeval starostni pogoj, s 1. januarjem 2023 izenačilo vseh okoli petinsedemdeset tisoč moških upokojencev, bi potrebovali okoli šest milijonov evrov mesečno, na letni ravni torej okoli sedemdeset milijonov evrov. Če ta znesek primerjamo samo z »brezplačnimi« storitvami za zdravstvo in šolstvo, vinjetami, nastanitvami in žepninami, ki jih dajemo migrantom, z dokapitalizacijami bank, elektrarn, s financiranjem množice nevladnih organizacij in navsezadnje z neposrednim in posrednim financiranjem bratomorne vojne v Ukrajini …, lahko zatrdimo, da bi izenačitev naših pokojnin na odmerni odstotek 63,5 lahko izvedli za vsaj petdesetkrat manj denarja.

Če za nas razsodba ustavnega sodišča ne bo ugodna, bomo boj za pravico nadaljevali na Evropskem sodišču za človekove pravice. Verjamemo, da nam bo tam uspelo. In če nam bo uspelo, bomo zahtevali poračun pokojnin z zamudnimi obrestmi ter kazenske sankcije proti Sloveniji in Državnemu zboru RS, ki je na decembrski seji leta 2012 soglasno sprejel ZPIZ-2 in kasneje noveli ZPIZ-2G in ZPIZ-2I ter s tem povzročil najhujšo diskriminacijo po spolu v zgodovini pokojninskega sistema Republike Slovenije, materialno oškodoval petinsedemdeset tisoč moških ter jim povzročili dolgoletne čustvene bolečine.

Takšne diskriminacije po spolu, katere posledica je tudi materialno oškodovanje, ni v nobeni članici Evropske unije – in trenutno ni nobenega jamstva, da se ne bo v prihodnosti to zgodilo tudi tistim, ki danes vplačujejo v pokojninsko blagajno, da bi nekoč imeli dostojno pokojnino, izračunano po enakih odmernih odstotkih, ne glede na spol.