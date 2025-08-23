  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Javni poziv za zaščito dreves v naseljih v času ekstremne vročine

    Zaradi pogosto nepotrebne sečnje dreves, nestrokovne skrbi za drevesa in resnosti podnebne krize je nujno potrebno sistemsko ukrepanje.
    Strokovnjaki in javnost se dobro zavedamo pomena dreves in živih bitij v naseljih. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Strokovnjaki in javnost se dobro zavedamo pomena dreves in živih bitij v naseljih. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Več avtorjev
    23. 8. 2025 | 05:00
    7:06
    A+A-

    Poziv strokovnjakinj in strokovnjakov, civilnodružbenih skupin, strokovnih združenj, nevladnih organizacij ter občank in občanov predsedniku vlade, ministru za naravne vire ter županjam in županom.

    Vročinski val je junija letos prizadel drevesa v slovenskih naseljih kot še nikoli doslej. Junij 2025 je bil rekordno suh in vroč, kazalnik podnebne krize in vedno hujših vročinskih ekstremov. Ljudje z vseh koncev države so poročali o ožgani vegetaciji in posušenih drevesih. Mnogi so med junijsko pripeko spraševali naokrog po rešitvah, samoiniciativno zalivali drevesa ter pozivali občine, naj vendarle ukrepajo. Nekatere občine so drevesa zgledno zalivale in ob nova drevesa namestile zalivalne vreče, veliko preveč dreves pa je ostalo prepuščenih žgoči vročini.

    image_alt
    Varstvo dreves v mestu in na mestnem območju

    Strokovnjaki in javnost se dobro zavedamo pomena dreves in živih bitij v naseljih. Drevesa nam nudijo senco in varno ter prijetno okolje, čistijo zrak ter preprečujejo poplave, ptice in druga živa bitja nam prinašajo veselje, čmrlji in čebele pa oprašujejo naše vrtove in travnike. Nujno je, da jim te usluge vračamo in zanje vestno poskrbimo.

    Zaradi pogosto nepotrebne sečnje dreves, nestrokovne skrbi za drevesa in resnosti podnebne krize je nujno potrebno sistemsko ukrepanje. Na področje upravljanja dreves v naseljih in odprti krajini mora poseči država, v smiselnem sodelovanju z občinami, stroko in prebivalci. Samo skupaj bomo uspešno blažili vse pogostejše posledice podnebne krize, od vročinskih valov do poplav, ter vsem zagotovili kakovosten in zdrav bivalni prostor za rekreacijo, mir in sprostitev.

    image_alt
    Na Golovcu nadaljujejo sečnjo, drevesa bodo padala tudi ob Karlovški cesti

    Podpisane strokovnjakinje in strokovnjaki, civilnodružbena gibanja, strokovne in nevladne organizacije ter občanke in občani pozivamo predsednika vlade, pristojnega ministra ter županje in župane k sprejetju štirih ukrepov. Hkrati se s tem pridružujemo pobudi za zakonsko zaščito dreves v naseljih Mreže za prostor iz leta 2023.

    Pozivamo vas, da se v najkrajšem možnem času zagotovi:

    • Priprava enotnih pravil za strokovno ravnanje z drevesi v naseljih in državnih smernic za načrtovanje in urejanje javnih zelenih površin in dreves v naseljih. Zaradi velikega pomena dreves za ljudi in naravo morajo biti vsa drevesa v naseljih zavarovana in sajena skladno z enotnimi strokovnimi standardi. Pristojna institucija mora voditi evidenco dreves in izdajati dovoljenja za posek vsakega drevesa na javni ali zasebni površini. Za samo uveljavitev smernic v praksi naj se občinam zagotovijo strokovna pomoč in zadostna finančna sredstva.

    Občanke in občani si želimo sodelovati pri skrbi za drevesa in zelene površine. FOTO: Hočevar Uroš/Kolektiff
    Občanke in občani si želimo sodelovati pri skrbi za drevesa in zelene površine. FOTO: Hočevar Uroš/Kolektiff

    • Priprava usmeritev za občanke in občane, ki želijo pomagati pri skrbi za drevesa in druga živa bitja v naseljih. Gradivo naj pove, kako lahko prebivalci na strokovno ustrezen način med celotno sezono, še posebej pa v času suše, v sodelovanju z občinskimi službami pomagajo prizadetim drevesom, pticam, divjim opraševalcem in drugim živim bitjem v svoji soseski.

    • Izdelava nacionalnih smernic za rabo vode v izrednih razmerah z upoštevanjem pomena dreves v naseljih. Glede na potencialne redukcije rabe vode v času suše naj se določi prioritizacija rabe po različnih dejavnostih, pri čemer naj imata zalivanje dreves in skrb za živa bitja nedvoumno prednost pred dejavnostmi, kot so zalivanje igrišč za golf ali pranje avtomobilov. Po potrebi naj se z Gasilsko zvezo Slovenije, gasilskimi društvi in drugimi akterji za čas izrednih razmer določi njihovo vlogo pri zagotavljanju zadostnih količin vode za zalivanje in drugo pomoč pristojnim službam in občanom.

    image_alt
    Sredi Kopra padla stara drevesa

    • Vzpostavitev strokovne skupine, ki bo na ravni države, v okviru ministrstva ali v sodelovanju z njim spremljala stanje v prostoru, posodabljala smernice ter aktivno pomagala občinam in ukrepala v primeru večjih problemov. Pristojno ministrstvo naj skupini zagotovi zadostna sredstva in pristojnosti za uspešno delovanje.

    Spoštovane županje in župani, pričakujemo, da boste podprli naš poziv in se s svojimi strokovnimi službami pridružili strokovni javnosti, civilni družbi in ministrstvu pri razvoju dobre prakse ravnanja z drevesi v slovenskih naseljih.

    image_alt
    Na Rožniku bo padlo kar 380 dreves

    Občanke in občani si želimo sodelovati pri skrbi za drevesa in zelene površine. Vedeti želimo, kako lahko prispevamo k skrbi za drevesa, travnike, divje opraševalce in druga živa bitja v naših okolici. V tujini parkovne službe ugotavljajo, da za drevesa v stanovanjskih soseskah in drugod mnogo lažje skrbijo s pomočjo prostovoljcev, ki so pripravljeni prevzeti opazovanje, zalivanje in nuditi druge vrste pomoči.

    Spoštovani predsednik vlade, pristojni minister, župani in županje slovenskih občin, imate zgodovinsko priložnost. V sodelovanju med državo, občinami in prebivalci lahko zagotovite resnično skrb za drevesa in druga živa bitja v naših mestih in vaseh. Z zgornjimi predlogi lahko pripravite ljudem in naravi prijazne ukrepe ter tako zagotovite pomembne koristi za vse nas.

    ***

    Mladi za podnebno pravičnost

    Inštitut za politike prostora (IPoP)

    Mreža za prostor

    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

    Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

    Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

    Arboristično društvo Slovenije

    Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS)

    Društvo arhitektov Ljubljana (DAL)

    Ljubljana odprto mesto (LOM)

    Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

    Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

    CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 

    Kulturno okoljsko društvo Pazi!park

    Glas ljudstva

    Prostorož, neprofitni urbanistični studio

    Greenpeace Slovenija

    Focus, društvo za sonaraven razvoj

    Inštitut za študije stanovanj in prostora

    Inštitut za podnebne rešitve (IPREŠ)

    Skupaj z več kot 40 dodatnimi organizacijami ter 600 podpisnicami in podpisniki. Javno pismo z vsemi podpisi je dostopno na spletni strani mzpp.si.

    Sorodni članki

    Tuji
    Novice  |  Slovenija
    Gozd

    Skoraj polovico drevja so lani posekali sanitarno

    Največ sanitarne sečnje, ki je še posebej obsežna v zadnjem desetletju, je zaradi naravnih ujm, vetra in lubadarja.
    Simona Fajfar 6. 5. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Dela s helikopterjem na grajskem pobočju so končana

    Mestna občina Ljubljana sporoča, da so dela potekala v skladu z načrtom, in se izvajalcem del zahvaljuje za kakovostno opravljeno delo.
    16. 1. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Posek na Rožniku

    Mestni gozdovi in drevesa so neprecenljivi

    Lanska obsežna sečnja na Rožniku ima za posledico razrast invazivk, informiranje bi moralo zamenjati skupno upravljanje.
    Borut Tavčar 24. 3. 2024 | 19:30
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib

    Na MOL napovedali nadaljevanje sečnje na območju Rožnika

    Odstranili bodo še 21 dreves na območju Podrožniške poti, ki so jo lani spomladi začasno ustavili.
    Manja Pušnik 20. 2. 2024 | 15:05
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Prenova ljubljanske Drame

    Divji kostanj pred Dramo ne stoji več

    Danes so podrli mogočni divji kostanj, ki je stal pred ljubljansko Dramo.
    27. 7. 2023 | 11:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    21. 8. 2025 | 23:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    drevesazaščita drevesklimatske spremembepisma bralcev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kdor PPKŽ ne potrebuje ali jo odklanja zaradi drugih načel, ne bo prosil zanjo

    Nekatere zdravnike skrbi, da pravice ne bo mogoče odkloniti nikomur in da bodo dva zdravnika in komisija lahko samo pritrdili pacientovim navedkom.
    23. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Uvodnik

    Tlakovanje poti za domači košarkarski vrhunec čez štiri leta

    Letošnje evropsko prvenstvo bi lahko označili tudi kot prvenstvo dveh hitrosti za slovensko izbrano vrsto.
    Nejc Grilc 23. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Slovenski humanitarec Nick Vovk

    V Gazi nihče ne krade hrane. Ker je preprosto ni

    Gazo je težko spraviti v besede, a je to vendar treba storiti – to je dolžnost nas, novinarjev, slehernika, pravzaprav vsakega, ki ima nekaj vesti.
    Anja Intihar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Armin Hokmi, koreograf

    Spremeniti zgodovino, da bi se prihodnost odvila drugače

    Iranski koreograf Armin Hokmi o predstavi Širaz, s katero bo gostoval na mednarodnem festivalu Mladi levi, ki se začenja nocoj.
    Irena Štaudohar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Etnično čiščenje Palestine

    Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji

    Ben-Gurion: »Ne spreglejmo resnice. Politično smo mi napadalci, oni se branijo. Dežela je njihova, ker jo naseljujejo, mi pa želimo priti sem in se ustaliti.«
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Slovenski humanitarec Nick Vovk

    V Gazi nihče ne krade hrane. Ker je preprosto ni

    Gazo je težko spraviti v besede, a je to vendar treba storiti – to je dolžnost nas, novinarjev, slehernika, pravzaprav vsakega, ki ima nekaj vesti.
    Anja Intihar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Armin Hokmi, koreograf

    Spremeniti zgodovino, da bi se prihodnost odvila drugače

    Iranski koreograf Armin Hokmi o predstavi Širaz, s katero bo gostoval na mednarodnem festivalu Mladi levi, ki se začenja nocoj.
    Irena Štaudohar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Etnično čiščenje Palestine

    Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji

    Ben-Gurion: »Ne spreglejmo resnice. Politično smo mi napadalci, oni se branijo. Dežela je njihova, ker jo naseljujejo, mi pa želimo priti sem in se ustaliti.«
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo