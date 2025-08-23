Javni poziv za zaščito dreves v naseljih v času ekstremne vročine

Poziv strokovnjakinj in strokovnjakov, civilnodružbenih skupin, strokovnih združenj, nevladnih organizacij ter občank in občanov predsedniku vlade, ministru za naravne vire ter županjam in županom.

Vročinski val je junija letos prizadel drevesa v slovenskih naseljih kot še nikoli doslej. Junij 2025 je bil rekordno suh in vroč, kazalnik podnebne krize in vedno hujših vročinskih ekstremov. Ljudje z vseh koncev države so poročali o ožgani vegetaciji in posušenih drevesih. Mnogi so med junijsko pripeko spraševali naokrog po rešitvah, samoiniciativno zalivali drevesa ter pozivali občine, naj vendarle ukrepajo. Nekatere občine so drevesa zgledno zalivale in ob nova drevesa namestile zalivalne vreče, veliko preveč dreves pa je ostalo prepuščenih žgoči vročini.

Strokovnjaki in javnost se dobro zavedamo pomena dreves in živih bitij v naseljih. Drevesa nam nudijo senco in varno ter prijetno okolje, čistijo zrak ter preprečujejo poplave, ptice in druga živa bitja nam prinašajo veselje, čmrlji in čebele pa oprašujejo naše vrtove in travnike. Nujno je, da jim te usluge vračamo in zanje vestno poskrbimo.

Zaradi pogosto nepotrebne sečnje dreves, nestrokovne skrbi za drevesa in resnosti podnebne krize je nujno potrebno sistemsko ukrepanje. Na področje upravljanja dreves v naseljih in odprti krajini mora poseči država, v smiselnem sodelovanju z občinami, stroko in prebivalci. Samo skupaj bomo uspešno blažili vse pogostejše posledice podnebne krize, od vročinskih valov do poplav, ter vsem zagotovili kakovosten in zdrav bivalni prostor za rekreacijo, mir in sprostitev.

Podpisane strokovnjakinje in strokovnjaki, civilnodružbena gibanja, strokovne in nevladne organizacije ter občanke in občani pozivamo predsednika vlade, pristojnega ministra ter županje in župane k sprejetju štirih ukrepov. Hkrati se s tem pridružujemo pobudi za zakonsko zaščito dreves v naseljih Mreže za prostor iz leta 2023.

Pozivamo vas, da se v najkrajšem možnem času zagotovi:

• Priprava enotnih pravil za strokovno ravnanje z drevesi v naseljih in državnih smernic za načrtovanje in urejanje javnih zelenih površin in dreves v naseljih. Zaradi velikega pomena dreves za ljudi in naravo morajo biti vsa drevesa v naseljih zavarovana in sajena skladno z enotnimi strokovnimi standardi. Pristojna institucija mora voditi evidenco dreves in izdajati dovoljenja za posek vsakega drevesa na javni ali zasebni površini. Za samo uveljavitev smernic v praksi naj se občinam zagotovijo strokovna pomoč in zadostna finančna sredstva.

Občanke in občani si želimo sodelovati pri skrbi za drevesa in zelene površine. FOTO: Hočevar Uroš/Kolektiff

• Priprava usmeritev za občanke in občane, ki želijo pomagati pri skrbi za drevesa in druga živa bitja v naseljih. Gradivo naj pove, kako lahko prebivalci na strokovno ustrezen način med celotno sezono, še posebej pa v času suše, v sodelovanju z občinskimi službami pomagajo prizadetim drevesom, pticam, divjim opraševalcem in drugim živim bitjem v svoji soseski.

• Izdelava nacionalnih smernic za rabo vode v izrednih razmerah z upoštevanjem pomena dreves v naseljih. Glede na potencialne redukcije rabe vode v času suše naj se določi prioritizacija rabe po različnih dejavnostih, pri čemer naj imata zalivanje dreves in skrb za živa bitja nedvoumno prednost pred dejavnostmi, kot so zalivanje igrišč za golf ali pranje avtomobilov. Po potrebi naj se z Gasilsko zvezo Slovenije, gasilskimi društvi in drugimi akterji za čas izrednih razmer določi njihovo vlogo pri zagotavljanju zadostnih količin vode za zalivanje in drugo pomoč pristojnim službam in občanom.

• Vzpostavitev strokovne skupine, ki bo na ravni države, v okviru ministrstva ali v sodelovanju z njim spremljala stanje v prostoru, posodabljala smernice ter aktivno pomagala občinam in ukrepala v primeru večjih problemov. Pristojno ministrstvo naj skupini zagotovi zadostna sredstva in pristojnosti za uspešno delovanje.

Spoštovane županje in župani, pričakujemo, da boste podprli naš poziv in se s svojimi strokovnimi službami pridružili strokovni javnosti, civilni družbi in ministrstvu pri razvoju dobre prakse ravnanja z drevesi v slovenskih naseljih.

Občanke in občani si želimo sodelovati pri skrbi za drevesa in zelene površine. Vedeti želimo, kako lahko prispevamo k skrbi za drevesa, travnike, divje opraševalce in druga živa bitja v naših okolici. V tujini parkovne službe ugotavljajo, da za drevesa v stanovanjskih soseskah in drugod mnogo lažje skrbijo s pomočjo prostovoljcev, ki so pripravljeni prevzeti opazovanje, zalivanje in nuditi druge vrste pomoči.

Spoštovani predsednik vlade, pristojni minister, župani in županje slovenskih občin, imate zgodovinsko priložnost. V sodelovanju med državo, občinami in prebivalci lahko zagotovite resnično skrb za drevesa in druga živa bitja v naših mestih in vaseh. Z zgornjimi predlogi lahko pripravite ljudem in naravi prijazne ukrepe ter tako zagotovite pomembne koristi za vse nas.

***

Mladi za podnebno pravičnost

Inštitut za politike prostora (IPoP)

Mreža za prostor

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

Arboristično društvo Slovenije

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS)

Društvo arhitektov Ljubljana (DAL)

Ljubljana odprto mesto (LOM)

Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Kulturno okoljsko društvo Pazi!park

Glas ljudstva

Prostorož, neprofitni urbanistični studio

Greenpeace Slovenija

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Inštitut za študije stanovanj in prostora

Inštitut za podnebne rešitve (IPREŠ)

Skupaj z več kot 40 dodatnimi organizacijami ter 600 podpisnicami in podpisniki. Javno pismo z vsemi podpisi je dostopno na spletni strani mzpp.si.