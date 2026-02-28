Javni prostor ni strankarski oder

V zadnjem času z zaskrbljenostjo spremljam prakso, da se ob skoraj vsakem občinskem dogodku v občini Cerklje na Gorenjskem – od odprtja novega občinskega muzeja (posvečenega Ivanu Hribarju ter zgodovini kraja) na dan samostojnosti in enotnosti do koncerta v kulturnem hramu Ignacija Borštnika – sistematično pojavlja v ospredju vrh ene politične stranke. Ne problematiziram pravice kogarkoli do udeležbe na javnih prireditvah. Problematična pa je ponavljajoča se simbolna enostranskost, ki ustvarja vtis, da občinski prostor postaja podaljšek ene politične opcije, s katero se odkrito identificira župan.

Občina ni politična podružnica nobene stranke, temveč je skupnost vseh občanov – različnih prepričanj, nazorov in vrednotnih usmeritev. Kulturni in protokolarni dogodki bi morali ostati prostor povezovanja, ne implicitnega političnega pozicioniranja. Ko se ustvari vtis institucionalne bližine ene politične sile, se del občanov neizogibno počuti odrinjenega. To ni vprašanje ideologije, temveč je vprašanje demokratične kulture.

Posebej neprimerno se mi zdi, da je bil ob odprtju občinskega muzeja javni nagovor uporabljen za neposredno usmerjanje volilne izbire ter za posmehljiv komentar nastopa predsednika vlade ob državnem prazniku slovenske samostojnosti in enotnosti v Cankarjevem domu. Takšne vsebine ne sodijo v okvir kulturnega dogodka. Državni praznik je simbol skupnosti, ne priložnost za retorično obračunavanje.

Ko se javni prostor uporablja za volilno agitacijo in diskvalifikacije, se raven javne besede znižuje. Institucije, ki bi morale povezovati, začnejo razdvajati. Demokratična zrelost se kaže prav v spoštovanju drugače mislečih – tudi takrat, ko se z njimi ne strinjamo. Posmeh ni argument. Agitacija ni dialog. Dominacija prostora ni pluralnost.

Pluralnost ni grožnja, temveč je temelj demokratične družbe. Kultura in občinski oder morata ostati avtonomna, nadstrankarska in dostojanstvena. Politična moč, ki potrebuje kulturni prostor za utrjevanje svoje legitimnosti, nehote razkriva negotovost, ne samozavesti.

Ob tem se odpira še širše vprašanje simbolike javnega aplavza. Aplavz v kulturnem prostoru ni zgolj spontana gesta, temveč je tudi simbolna potrditev vrednot in drže, ki jo določena politična figura pooseblja. Zato ni nepomembno, komu in čemu ploskamo v prostoru, namenjenem umetnosti, zgodovinskemu spominu in skupni identiteti.

Nelagodje povzroča zlasti dejstvo, da se v takšnih priložnostih poveličuje politična drža, ki je kulturo v preteklosti pogosto razumela predvsem kot ideološko bojišče, ne kot avtonomno sfero svobodnega ustvarjanja. Kultura, ki jo politika instrumentalizira, izgublja povezovalno moč in postaja orodje razmejevanja.

Še večji paradoks se razkrije ob vprašanju univerzalnosti načel. Slovenska osamosvojitev je temeljila na pravici do samoodločbe, do jezika, do ohranitve kulturne identitete. Ta pravica je bila razumljena kot univerzalna in neodtujljiva. Zato zbuja zadržke, kadar ista politična drža v sodobnih mednarodnih vprašanjih ne izkazuje enake občutljivosti za pravico drugih skupnosti do samoodločbe, varovanja lastne identitete, ozemeljskega (življenjskega) prostora. Zgodovinska legitimnost, pridobljena v procesu osamosvojitve, bi morala pomeniti trajno zavezo univerzalnosti teh načel – ne njihove selektivne uporabe.

Pravica do kulture in pravica do samoodločbe (lastne države) nista partikularni kategoriji, temveč sta civilizacijski normi. Če ju branimo zgolj takrat, ko govorita v našem jeziku, ju v resnici relativiziramo.

Kot občan, ki ne pripada nobenemu političnemu taboru in si prizadeva razmišljati samostojno, si želim občine Cerklje na Gorenjskem, ki zna ohraniti zdravo distanco do strankarske politike. Javni prostor mora ostati skupen – ne glede na to, kdo je trenutno na oblasti.

Demokracija se ne meri po tem, kdo stoji na odru, temveč po tem, ali se lahko na njem prepoznamo vsi.

***

dr. Bojan Kern, Cerklje na Gorenjskem.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.