Javno pismo predsedniku vlade: zdravstveno zavarovanje

Spoštovani predsednik dr. Robert Golob. Če že ne kaj drugega, je mnogim državljanom dokončno dvignila pritisk podražitev dopolnilnega zavarovanja za 30 odstotkov, ki ga je v preteklih dneh za začetek maja napovedala zavarovalnica Generali (za 10,39 evra, s sedanjih 34,50 evra na 44,89 evra) – in ji bodo zagotovo sledile tudi druge zavarovalnice.

V obdobju, ko smo še vedno v pričakovanju izpolnitve vaših predvolilnih obljub o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je ravnanje zavarovalnice Generali vsekakor dokaz posmehovanja usmeritvam vaše vlade in še predvsem resornemu ministru. Ob dobičkih, ki jih zavarovalnice ustvarjajo z dopolnilnim zavarovanjem, je podražitev znak izprijenega pohlepa na račun zdravja ljudi. Če vi in vaš resorni minister nimate volje in moči za izpolnitev obljub, vam predlagam, da uzakonite obvezo zavarovalnic, da se mora ustvarjeni dobiček iz dopolnilnega zavarovanja obvezno vrniti v zdravstveno blagajno. Seveda ob rednih kontrolah ekonomičnosti poslovanja zavarovalnic s strani Računskega sodišča RS.

Razmislite tudi o tem, v kakšno družbo nas peljejo najrazličnejša zavarovanja, ki jih ponujajo zavarovalnice in s katerimi tržijo/obljubljajo preskakovanje čakalnih vrst. Nas zares vodite v družbo, v kateri bodo samo premožni državljani prišli do zdravnika, drugi pa bodo čakali pred ambulantami in bolnišnicami, hkrati pa bo privatni zdravstveni sektor z zavarovalnicami na čelu gradil zasebne bolnišnice? Pričakujem, da se boste s tem problemom skupaj z resornim ministrom ukvarjali prioritetno. Zavedajte se, da bo kmalu prepozno, saj ni skrivnost, da v kapitalizmu vlada denar. Ta pa je vedno bolj na strani privatnega zdravstva. Anomalije, ki se vsakodnevno dogajajo v zdravstvu, prosim, prepustite notranjemu nadzoru in po potrebi represivnim organom, hkrati pa ponovno razmislite, ali morda v vašem krogu, kljub vsemu, obstaja oseba, ki bi bila sposobna popeljati zdravstvo v pravo smer.

Verjamem, da se ob učinkovitih spremembah vedno pojavijo težka pravna vprašanja, vendar je Slovenija polna pravnih strokovnjakov, ki nam vsakodnevno prodajajo levite, kaj je pravno sprejemljivo in kaj ne. Spodbudite jih, prosim, naj končno prenehajo capljati za tistimi, ki spodbujajo negativne trende.

Spoštovani dr. Golob! Od vsega začetka vas podpiram, vendar se zavedajte, da vas danes desettisoči podpirajo samo zato, da nam ne bi ponovno zavladal »janšizem«. Brez dvoma bo vaša vlada obstala ali padla na vprašanjih zdravstva.

Želim si vašega uspeha v smeri, kot ste jo obljubljali v predvolilni kampanji, zato, prosim, pohitite.