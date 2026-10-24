Javno pismo proti »popisovanju populacij«

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Aris) je med razpisi za ciljnoraziskovalne projekte, ki so odprti do sredine novembra 2026, objavila tudi razpis za projekt, ki se osredotoča na »popis romske populacije«. Predlagatelj je Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, poleg Arisa pa bodo projekt sofinancirala še tri ministrstva. Kdo ga bo izvajal, seveda v tem trenutku še ni znano, saj bo izvajalec skupina raziskovalcev s kakšne fakultete ali inštituta. A razpis je, žal, sporen že zdaj. Že v izhodišču zato, ker so Romi spet eksplicitno in v znanstvenem novoreku postali »populacija«, tisti »drugi«, »nenaši«. Slovenskih Romov med nami ni? Seveda so kvantitativni podatki pomembni, ko želimo opozoriti na problem, a dejstvo je, da včasih ...