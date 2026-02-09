Javno poveličevanje nacizma je kaznivo in nesprejemljivo

V ZZB NOB Slovenije najostreje obsojamo neonacistični shod v Kopru, na katerem so posamezniki z javnim razkazovanjem nacističnih simbolov in nacističnega pozdrava odkrito poveličevali ideologijo, odgovorno za množične zločine, okupacijo slovenskega ozemlja ter neizmerno trpljenje prebivalstva med drugo svetovno vojno.

Takšna dejanja niso mnenje in niso svoboda izražanja. Gre za protipravno ravnanje, ki je v Republiki Sloveniji prepovedano. Kazenski zakonik jasno določa, da je javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, vključno z razkazovanjem simbolov nacizma in fašizma, kaznivo dejanje. Nacistična simbolika in pozdravi po svoji naravi pomenijo poveličevanje nasilne in zločinske ideologije ter kot taki ne morejo uživati pravne zaščite.

Javno razkazovanje teh simbolov je neposredna žalitev spomina na padle borce narodnoosvobodilnega boja, na talce, internirance, izgnance in vse žrtve okupatorjev. Hkrati predstavlja nevarno relativizacijo zgodovine in poskus normalizacije ideologije, ki je v temeljnem nasprotju z ustavno ureditvijo Republike Slovenije.

V ZZB NOB Slovenije opozarjamo, da antifašizem ni ideološka izbira, ampak civilizacijski in ustavni temelj slovenske državnosti. Od pristojnih organov zato zahtevamo dosledno uveljavitev zakonodaje, jasno ugotovitev odgovornosti organizatorjev in udeležencev ter ničelno toleranco do poveličevanja nacizma in fašizma v javnem prostoru.

Zgodovina nas uči, da se fašizem ne ustavi sam. Ustavljen je bil z odporom, pogumom in žrtvami. Dolžnost družbe pa je, da ga prepozna in zatre že ob prvih znakih.

Nikoli več fašizma. Nikoli več nacizma. Nikjer in nikoli.

***

Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije.

