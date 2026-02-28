Javno zdravstvo je treba racionalizirati

V kolumni pod gornjim naslovom je dr. Alojz Ihan razglabljal o tem, kako je vlada z »izgonom« dopolnilnih zavarovalnic iz javnega zdravstva izjemno pospešila razvoj vzporednega, samoplačniškega zasebnega zdravstva in sistemsko organiziranega zasebnega zdravstvenega zavarovalništva.

Sam v tem ne vidim nič spornega. Ker so zavarovalnice izgubile posel, pač iščejo načine, da bi nadomestile izgubo. Rade bi pridobile premožne kliente, ki imajo toliko odvečnega denarja, da jim ni do tega, da bi se postavili v čakalne vrste javnega zdravstva. Treba pa je vsekakor te zavarovalnice strogo ločiti od javnega zdravstva in preprečiti, da bi koristile njegove objekte, opremo in zdravstveno osebje. Tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v ta zavarovanja ne sme biti vpleten.

Pisec med drugim navaja, da so v javnem (po njegovem: državnem) zdravstvu razmeroma veliki standardi udobja zaposlenih, izobraževanja, poklicne in sindikalne varnosti, prostega časa, dohodkov in napredovanj brez povezave s storilnostjo in odgovornostjo.

Ker dr. Ihan zelo dobro pozna javno zdravstvo, bi se bilo težko ne strinjati z njim, da tako organizirano javno zdravstvo ne more izpolnjevati vseh zdravstvenih potreb, ki jih potrebujemo in si jih glede na naš BDP lahko privoščimo. Torej je nujno javno zdravstvo racionalizirati in odpraviti omenjene anomalije, pa se bodo tudi čakalne vrste skrajšale na sprejemljivo raven. Kot zapoje Adi Smolar: »Je treba delat', ne pa okol' ga s...« Na potezi je vsekakor vlada, pa katerakoli bo to.

