Je Ukrajina res že izgubila vojno

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Avtor članka Zakaj Evropa brezglavo drvi v veliko vojno z Rusijo? Mirko Vintar zavrača osamosvojitev Ukrajine in navija za rusko stran. Kot da bi leta 1991 nasprotoval osamosvojitvi Slovenije in se postavil na stran Slobodana Miloševića. Ob branju Vintarjevega članka sem se spomnil pogovora z nekdanjim nemškim veleposlanikom Eiffom, ki je pripotoval v Ljubljano iz Beograda nekaj dni pred našo razglasitvijo neodvisnosti. Seveda mi je navedel vrsto slikovitih razlogov proti razdiranju Jugoslavije: »V Evropi,« je rekel, »je čas združevanja, ne ločevanja.« Dopovedoval mi je, da je Slovenija prestopila na napačno stran zgodovine. »Združevanja?« sem odgovoril. Ali nista ...