Jedrski poskusi so le napenjanje mišic svetovnih voditeljev

Podporniki jedrske energije JedrskaSI pozdravljamo razpravo o jedrskem orožju in jedrski energiji. Gre za pomembni temi, ki pa zahtevata znanstveno utemeljene informacije.

Odzivamo se na članek Renate Salecl. Vsebuje namreč več trditev, ki so zavajajoče ali neresnične, pri čemer lahko nehote prispevajo k nepotrebnemu strahu v javnosti in slabši kakovosti razprave o energetski prihodnosti Slovenije. Naš namen ni polemizirati, temveč uravnotežiti razpravo z dejstvi, ki temeljijo na mednarodnih študijah in podatkih regulatorjev.

1. O trditvi, da »danes ni človeka, ki ne bi imel v sebi povečane vrednosti Sr-90 in Cs-137«

Res je, da so atmosferski jedrski poskusi v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja sprostili v okolje nekatere radionuklide, vključno s stroncijem-90 in cezijem-137. Toda oba izotopa imata razpolovno dobo okoli 30 let, kar pomeni, da so najvišje koncentracije v okolju nastopile pred več kot 60 leti in od takrat eksponentno padajo.

Meritve kažejo, da so današnje koncentracije v hrani in okolju več velikostnih razredov nižje kot v času najbolj intenzivnega testiranja jedrskega orožja. Sodobne analize ne potrjujejo, da bi današnje populacije imele povečane vrednosti teh radionuklidov v biološkem smislu ali da bi to predstavljalo zdravstveno tveganje. Izjava Renate Salecl daje vtis trenutne globalne kontaminacije, kar je v nasprotju z meritvami, ki jih izvajajo okoljske agencije in zdravstvene institucije. Na spletni strani lahko spremljate trenutno dozo radioaktivnega sevanja v različnih državah v Evropi.

2. O navedbah glede raka ščitnice pri otrocih po nesreči v Fukušimi

V besedilu je zapisano, da naj bi bilo število primerov raka ščitnice med otroci v okolici Fukušime »dvanajstkrat večje kot drugod po Japonskem«. Ta trditev je bila v preteklosti pogosto uporabljena v javnih razpravah o jedrski energiji, vendar jo sodobna epidemiološka literatura zavrača. Mednarodne študije (The Lancet/eClinicalMedicine, OECD-NEA, UNSCEAR) ugotavljajo, da ni dokazov, da bi izpostavljenost otrok radiaciji po Fukušimi povzročila statistično zaznavno povečanje incidence raka.

Povečano število odkritih primerov raka ščitnice znanstvena literatura pripisuje izjemno intenzivnemu presejalnemu programu, zaradi katerega so odkrite že najmanjše rakave spremembe, ki jih drugod niti ne zaznavajo. Zaradi posledic sevanja ni v Fukušimi umrla niti ena oseba.

3. O varnosti jedrskih elektrarn

V članku je omenjena teza o »rakih betona« in konstrukcijski nevarnosti jedrskih elektrarn.

Res je, da imajo vse stavbe in materiali omejeno življenjsko dobo in da obstajajo degradacijski procesi, ki jih je treba spremljati. Vendar jedrske elektrarne, tudi starejše, uporabljajo najstrožje režime nadzora nad konstrukcijsko integriteto komponent med vsemi industrijskimi objekti.

Degradacija armiranega betona je dobro poznan pojav v celotni gradbeni industriji, vendar se pri jedrskih objektih redno spremlja, modelira in odpravlja, ker je to del mednarodnih varnostnih standardov. Naša NEK redno opravlja mednarodne varnostne preglede, ki potrjujejo njeno visoko raven varnosti. Konstrukcija je zasnovana za zelo visoke seizmične obremenitve, višje, kot velja za vse druge industrijske stavbe v Sloveniji.

4. Povezovanje jedrskih elektrarn z orožjem

Avtorica poskuša preplesti tematiki jedrskih poskusov in jedrske energije. To sta tehnološko, varnostno in funkcionalno povsem različni področji. Jedrsko orožje temelji na neobvladljivi, hitri verižni jedrski reakciji s primarnim ciljem povzročiti veliko uničenje, medtem ko jedrske elektrarne uporabljajo natančno nadzorovano jedrsko reakcijo, ki mora biti stabilna in ustrezno regulirana, saj je njen cilj proizvajati toploto za proizvodnjo elektrike. Regulativni okvirji, varnostni sistemi in dovoljeni radioaktivni izpusti so v energetiki neprimerno strožji, kot so jih kadarkoli imeli vojaški jedrski programi.

5. O nevarnosti jedrskih poskusov

Strinjamo se, da so jedrski poskusi povzročili precej okoljske škode in tudi zdravstvenih posledic. Eden najbolj razvpitih je bil denimo poskus Castle Bravo, kjer je vodikova bomba zaradi nepričakovane reakcije litija-7 eksplodirala z močjo 15 megaton TNT namesto pričakovanih 6.

Ravno ta prva faza jedrskega testiranja, ki je bila žal tudi daleč najbolj škodljiva za okolje in ljudi, je človeštvo veliko naučila. Po zaslugi tega znanja znamo danes veliko bolje modelirati in predvideti možne negativne posledice jedrskih reakcij.

Nevarnost jedrskih poskusov v današnji dobi ne leži toliko v zdravstveni ali okoljski nevarnosti, kot je to veljalo pred 70 leti. Danes je njihova nevarnost politične narave. O jedrskem orožju vemo že dovolj, da klasični jedrski poskusi niso več nujni. Njihovo izvajanje je v resnici le nepotrebno napenjanje mišic svetovnih voditeljev.

Takšno obnašanje voditeljev svetovnih velesil je dejansko tisto, kar nas mora skrbeti.

Tamara Langus z ekipo JedrskaSI.