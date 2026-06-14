Joj! kam bi del? I, kjer si vzel!

To sta dva znamenita verza iz Aškerčeve balade Mejnik. Prišla sta mi na misel ob ponovnih razpravah in premišljevanju, kam s posmrtnimi ostanki (kostmi) žrtev povojnih pobojev v Sloveniji.

Teh ostankov je na kubične metre in se v polivinilastih vrečah in zabojih vseh vrst hranijo v skladiščih vseh vrst na različnih lokacijah. Zadeva je neokusna, je ogabna in ni čisto nič v čast mojim rojakom.

Prevladuje vendarle mnenje, da je treba posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev dostojno pokopati. Po mojem bi bilo najbolj prav, če bi se vsi ti posmrtni ostanki vrnili čim bolj natančno na lokacije, kjer so bili odkopani.

Posmrtni ostanki, denimo, iz Barbarinega rova naj se vrnejo nazaj v Barbarin rov, tja, kjer so bili najdeni in nabrani. Barbarin rov je veličastna grobnica, kakršne si ne more niti v sanjah zamisliti nobena projektantska domišljija. Nastala bi kostnica za žrtve povojnih pobojev.

Kostnica je uveljavljena in zelo razširjena pokopališka oblika. Za padle v prvi svetovni vojni imamo kostnico na ljubljanskih Žalah, znana je kostnica padlih italijanskih vojakov v prvi svetovni vojni v Oslavju blizu Nove/Stare Gorice, kostnice premorejo podzemne katakombe v različnih mestih po svetu, kostnice premorejo različni samostani in mnoge cerkvene ustanove po svetu.

V Sloveniji so znane srednjeveške kostnice v Libeličah, sv. Mihaela pri Trebelnem/Mokronogu in v Jarenini, arheološko kostnico imajo v Kranju itn. Mogoče je ta pripomba nekoliko neprimerna, pa vendar je moj predlog najcenejši, je skoraj zastonj, saj je že vse narejeno. Vrnitev in pokop naj se izvrši s smiselnim verskim in civilnim obredjem. Na vhod v rov naj se namestijo težka železna vrata z močnimi zapahi. Pred vhod naj se postavi vsaj 20 metrov visok kamnit spominski obelisk za vse večne čase. Velik del posmrtnih ostankov je bil zbran in potegnjen iz kraških brezen, jam in udorin. Tudi te posmrtne ostanke bi bilo treba vrniti čim bolj natančno tja, kjer so bili nabrani.

Tudi za opisana najdišča velja, da so sama po sebi impozantne naravne grobnice. Najbolj znani sta jama pod Krenom in jama Macesnove gorice v Kočevskem rogu. Predlagam prekritje s ploščama, na katerih bi stal spominski mavzolej ali spominska rotunda, če bi se za tak podvig našli sredstva in volja. Tudi ta pokop bi bil cenovno razmeroma neproblematičen. Predlagam, da se vrnejo posmrtni ostanki tudi na druge lokacije žalostnega spomina. Označijo naj se s standardnim obeležjem, s spominskim stebrom, piramido, križem in podobno.

Če povzamem: Joj! kam bi del? I, kjer si vzel! Posmrtni ostanki žrtev povojnih pobojev naj se pokopljejo natančno tja, kjer so bili zbrani oziroma najdeni, tako bi bilo najbolj enostavno in najbolj prav. Ni mi jasno, zakaj naj bi bili posmrtni ostanki bolj smiselno pokopani na ljubljanskih Žalah ali mariborskem pokopališču ali še kje drugje, na nekih drugih komunalnih lokacijah.

Bodo pokojniki na teh lokacijah bolj v miru počivali, kot so doslej na krajih pogube? Tole je spet mogoče neprimerna pripomba: postopki, ki jih predlagam, so gotovo najbolj samoumevni in najcenejši in tudi po tej strani široko sprejemljivi za slovensko javnost.

***

Janez Suhadolc, Ljubljana