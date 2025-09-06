  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Jugoslovanska železna zavesa je obsta(ja)la le v glavah nekaterih

    Mit o železni zavesi za Jugoslavijo ne drži, saj so bile meje presenetljivo odprte, kar je v nasprotju s podobo strogo varovanega območja.
    Prehod meje med Jugoslavijo ter Italijo in Avstrijo je v šestdesetih letih postal zelo enostaven. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Prehod meje med Jugoslavijo ter Italijo in Avstrijo je v šestdesetih letih postal zelo enostaven. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Tomaž Wraber
    6. 9. 2025 | 07:00
    8:22
    A+A-

    Prispevke upokojenega veleposlanika dr. Boža Cerarja praviloma preberem, a se včasih s kakšnimi njegovimi stališči težko povsem strinjam. Ostajam pa mnenja: »Variatio delectat!«

    V članku, na katerega se odzivam, pa me je vseeno šokiral s stavkom: »Spomnimo se železne zavese od Baltika (Szczecina) do Jadrana (Trsta).«

    Njegova izobrazba in razgledanost nedvomno daleč presegata moji. A izkušnja mi pravi, da bi se tu vendarle utegnil močno zmotiti. Sam sem rojen leta 1950, in čeprav med nama najbrž ni prav velike starostne razlike, imava očitno povsem drugačne izkušnje in spomine na mladost v naši nekdanji državi.

    Samo enkrat sem prečkal mejo med Jugoslavijo in Madžarsko v času, ko je tam še veljala železna zavesa. Žične ovire, bunkerji, mračni oboroženi policisti in vojaki, prazen prostor med mejama itd. – vse to mi je vzbujalo zelo neprijetne občutke. A bolj izkušeni so pripovedovali, da je bila ta meja nekoč še bolj strašljiva. Podobnega režima na mejah z Avstrijo in Italijo ne pomnim, ne trdim pa, da ga mogoče kdaj ni bilo. A vsaj po koncu tržaške krize so se po pripovedovanju mnogih (predvsem starejših in Primorcev) razmere zelo hitro spremenile.

    Upokojeni veleposlanik dr. Božo Cerar piše svoje poglede na preteklost. FOTO: Roman Šipić
    Upokojeni veleposlanik dr. Božo Cerar piše svoje poglede na preteklost. FOTO: Roman Šipić

    Moja mama se je že leta 1963 s prijateljico z avtobusom odpeljala v Trst in zvečer sta se obe vrnili s pralnim strojem Candy. Da so dekleta hodila v Trst nakupovat cunjice in obutev, fantje pa »rajfelce« in gramofonske plošče, je znano vsem. Pa ne le tiste in tisti iz Primorske, ampak tudi iz Ljubljane pa še od kod drugod. Štajerke in Gorenjke so pogosteje nakupovale v Avstriji in bile tako prepoznavno precej bolj konservativno oblečene. A očitno se oboje niso za železno zaveso niti najmanj zmenile ali pa čisto preprosto niso opazile, da naj bi bila tam.

    Tudi pomanjkanje nekaterih dobrin, ki smo jih hodili kupovat v bližnja obmejna mesta, ni dokaz za kakšno železno zaveso. Tako kot smo mi po nakupih zahajali v Trst, so tudi Italijani množično hodili v naše gostilne, pa po nakupih npr. mesa in celo špagetov, pa seveda bencina.

    Skratka, šlo je za najbolj običajno sliko, ki ni bila nič drugačna niti v obmejnih pokrajinah tistih evropskih držav (npr. Francije in Nemčije), med katerimi ni bilo ne duha ne sluha o kakšni železni zavesi.

    Še več, naše meje z Avstrijo in Italijo so postale v šestdesetih letih tako odprte, da je bil njihov prehod mnogo enostavnejši kot npr. med Nemčijo in Francijo ali celo Francijo in Veliko Britanijo.

    To sem večkrat izkusil sam ali s prijateljem Jašo, ko sva večkrat »preštopala« celo Evropo. Jugoslovanski potni list pa je postal zelo zaželen na črnem trgu, saj smo z njim lahko skoraj cel svet obšli brez vizuma.

    Jugoslovanski potni list je bil zaradi svobode potovanj zelo zaželen na črnem trgu. FOTO: Wikipedia
    Jugoslovanski potni list je bil zaradi svobode potovanj zelo zaželen na črnem trgu. FOTO: Wikipedia

    Tudi če ima dr. Cerar z železno zaveso morda v mislih kakšne ideološke zablode prejšnjega sistema, se po mojem moti. Res je, da denimo Boris Pahor zaradi objave intervjuja s Kocbekom več let ni smel vstopiti v Jugoslavijo in da so se podobne krivice zgodile še marsikomu.

    Moj oče dr. Maks Wraber je bil takoj po vojni dobro leto v preiskovalnem zaporu kot »sovražnik ljudstva« in celo »vatikanski vohun«.

    Sodna razprava je te nesmiselne obtožbe ovrgla in oproščen je bil vsake »krivde in kazni«. A ostal je brez službe!

    V osebnem pismu se je obrnil na maršala Tita. Ta je menda v nekem govoru dejal, da se strokovnjakov, »ki si niso umazali rok«, ne sme šikanirati, ampak je treba njihovo strokovno znanje spoštovati in koristno uporabiti. Zelo hitro je z maršalata v Ljubljano prispelo pismo, zaradi katerega se je pobesil nos marsikomu v Sloveniji, a moj oče je nemudoma dobil zaposlitev, ustrezno svoji strokovni usposobljenosti.

    Ne trdim, da take ideološke norosti niso marsikomu pustile trajnih posledic, a dogajale so se povsod in se dogajajo še danes, in to tudi na t. i. »svobodnem zahodu«. Spomnimo se le reakcij na Žižkov nastop na odprtju frankfurtskega sejma, pa na preprečevanje nastopov znanstvenikov, pisateljev, novinarjev, mislecev itd. o dogajanju v Gazi in celo prepovedi njihovega vstopa v npr. »demokratični« Nemčijo in Francijo.

    Pa na norosti, ki se dogajajo številnim vrhunskim ameriškim univerzam, ki menda niso dovolj radikalno zatrle izražanja podpore Palestincem, ki jih brez usmiljenja pobija judovska država, pa preverjanja ideološke pravilnosti predstavitev v muzeju Smithsonian v ZDA. Je tem državam kdaj kdo pripisoval, da naj bi bile za železno zaveso?

    Fantje so v Italiji pogosto kupovali kavbojke, znane kot »rajfelce«, in gramofonske plošče. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Fantje so v Italiji pogosto kupovali kavbojke, znane kot »rajfelce«, in gramofonske plošče. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Ko sem nekoč očeta vprašal, ali je bil »žrtev režima«, me je strmo pogledal in takoj mirno in odločno odgovoril: »Fant moj, človek ni nikoli žrtev režima, lahko si le žrtev lastnih napačnih odločitev ali dejanj.«

    Čeprav je bil oče, ki je umrl že leta 1972, za takratni režim ideološko skrajno sporen, je dobil Kidričevo nagrado za znanstveno delo in postal član SAZU. Bi bilo v državi za železno zaveso to možno?

    Res pa je zagrizen funkcionar takratne Zveze mladine Slovenije (kasneje je postal minister samostojne Slovenije za zunanje zadeve) osebno »vrgel iz organizacije« mojega brata Matjaža, ki je na nekem sestanku na Šubičevi gimnaziji prostodušno bleknil, da bi morala biti Slovenija samostojna država. To (mislim, da je bilo leta 1965) seveda ni šlo čisto brez posledic.

    Če sem sam kdaj »cepnil« na kakšnem izpitu (prav veliko tega ni bilo), tega nikoli nisem pripisal »ideološkim vzrokom«, ampak sem sklepal, da se moje znanje pri tistem predmetu profesorju ni zdelo vredno niti za »šestico«. A srečal sem kar nekaj takih, ki so bili prepričani (in v tem prepričanju vztrajajo še danes), da jih je profesor »vrgel« iz ideoloških vzrokov.

    Zlati plen: poln prtljažnik kave Alvorada, zaplenjene v 1970-ih letih. FOTO: Carinska uprava RS
    Zlati plen: poln prtljažnik kave Alvorada, zaplenjene v 1970-ih letih. FOTO: Carinska uprava RS

    Ne dvomim, da je bil dr. Cerar kot visoki uradnik v diplomaciji SFRJ neizmerno bolje obveščen od mene in da je imel kot tak tudi dostop do mnogih zelo zaupnih podatkov, na podlagi katerih si ustvarja svoja stališča.

    Ker pa velik del moje generacije, tako sem prepričan, nima občutka, da smo Slovenci živeli za železno zaveso, lahko sklepam le, da je železna zavesa, za katero naj bi mi živeli, nastala in na žalost tudi ostala predvsem v glavah nekaterih.

    In zato se nam dogaja, da sesuvamo tudi vrhunske dosežke nekdanjega političnega sistema, namesto da bi jih nadgrajevali, opustili pa le tisto, kjer nam res ni šlo. Od nekdaj sem verjel v samostojno državo Slovenijo. A če primerjamo startno osnovo države leta 1945 in tisto iz leta 1991, smo na dosežke svoje samostojne države v dobrih treh desetletjih vsaj navadni državljani zelo težko ponosni.

    Zato me sklicevanje na železno zaveso žali kot nekdanjega državljana SFRJ in enako kot državljana Republike Slovenije. Zelo mi diši po nekem vsesplošnem pripisovanju in delitvi krivde.

    Podobno, kot je nekdanji mariborski škof Kramberger o povojnih pobojih skrajno žaljivo izjavil: »Tako mali narod, pa tako velik greh!« To, da kar vsem povprek (v tem primeru celemu narodu) pripišeš neki greh, je sicer nespodobno, je pa praktično. Še posebej, če si ti edini lastnik patenta, ki lahko vsakemu posamezniku posebej z odvezo ta greh odpravi.

    Nekateri študenti so bili prepričani, da so na izpitih padli iz ideoloških razlogov. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Nekateri študenti so bili prepričani, da so na izpitih padli iz ideoloških razlogov. FOTO: Jure Eržen/Delo

    V to, tolikokrat očitano železno zaveso seveda sam ne verjamem, če pa spoštovani g. Cerar verjame, pa seveda nimam nič proti, da v tej veri vztraja.

    ***

    Tomaž Wraber, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    železna zavesaJugoslavijadržavna mejapisma bralcevBožo Cerar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Po nevihtah

    Toča klestila na Jančah, v Velenju zalivalo kletne prostore

    Danes bo sprva bolj oblačno, čez dan se bo jasnilo. Jutri bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.
    6. 9. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Pričakovan finale v New Yorku, Đoković brez možnosti: To pride z leti

    V finalu OP ZDA se bosta pomerila glavna favorita Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Španec ni oddal niza srbskemu veteranu, Italijan enega Kanadčanu.
    6. 9. 2025 | 07:19
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Jugoslovanska železna zavesa je obsta(ja)la le v glavah nekaterih

    Mit o železni zavesi za Jugoslavijo ne drži, saj so bile meje presenetljivo odprte, kar je v nasprotju s podobo strogo varovanega območja.
    6. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

    Kako bi uvedba ničelnega davka na knjigo vplivala na kupovanje in branje knjig, pa tudi na delo avtorjev in založnikov?
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Jugoslovanska železna zavesa je obsta(ja)la le v glavah nekaterih

    Mit o železni zavesi za Jugoslavijo ne drži, saj so bile meje presenetljivo odprte, kar je v nasprotju s podobo strogo varovanega območja.
    6. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

    Kako bi uvedba ničelnega davka na knjigo vplivala na kupovanje in branje knjig, pa tudi na delo avtorjev in založnikov?
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo