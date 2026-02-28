Kadrovski kolaps v zdravstvu

Ko govorimo o krizi slovenskega javnega zdravstva, se pogosto osredotočamo na vlade, ministre, zavarovalnico, bolnišnice, sindikate. Vsi ti akterji imajo svojo vlogo, svoj vpliv in svojo odgovornost. A obstaja institucija, ki je v tej razpravi prepogosto prezrta, čeprav že tri desetletja drži v rokah enega od najpomembnejših vzvodov v celotnem sistemu.

To je Zdravniška zbornica Slovenije.

Zbornica je tista, ki nadzira vstop v poklic. Zbornica je tista, ki določa pogoje za licenco. Zbornica je tista, ki oblikuje programe specializacij, potrjuje mentorje in postavlja strokovne normative. Zbornica je tista, ki odloča, kdo lahko dela, kdo ne more delati in pod kakšnimi pogoji lahko dela. To niso majhne pristojnosti. To so temeljni mehanizmi, ki določajo, koliko zdravnikov sploh pride v sistem in kako hitro.

Če institucija, ki ima takšno moč, desetletja ne zahteva širitev programov, ne pritiska za več študentov, ne opozarja na kadrovski kolaps z dovolj glasnim glasom, ne govorimo več o naključju. Govorimo o soodgovornosti.

Politična oblast se menja. Vlade prihajajo in odhajajo. Ministri se zamenjajo vsakih nekaj let. A Zbornica ostaja. Ostaja kot stalnica, kot struktura, ki preživi vse politične cikle. Prav zato nosi tudi del odgovornosti za stanje, v katerem je javno zdravstvo.

Ko danes ugotavljamo, da imamo premalo družinskih zdravnikov, premalo internistov, premalo pediatrov, premalo specialistov na vseh ključnih področjih, se moramo vprašati, kdo je bil tisti, ki bi lahko pravočasno opozoril, predlagal, zahteval in usmeril. Kdo je bil tisti, ki bi lahko rekel: »Potrebujemo več študentov. Potrebujemo več specializacij. Potrebujemo širitev kliničnih baz.«

To je bila Zbornica.

Če tega ni storila – ali pa je to storila prepozno, premehko ali premalo odločno –, je njen delež odgovornosti neizogiben.

To ne pomeni, da je Zbornica edini krivec. Daleč od tega. A pomeni, da je eden od ključnih akterjev, ki je s pasivnostjo ali premajhno ambicioznostjo prispeval k temu, da je danes sistem kadrovsko izčrpan do roba zloma.

Če institucija, ki nadzira vstop v poklic, deluje kot regulator, vpliva kot regulator in odloča kot regulator – potem je regulator. In regulator nosi odgovornost. Ne samo za kakovost, temveč tudi za posledice, ko sistem zaradi pomanjkanja kadrov začne pokati po šivih.

Zato je čas, da to jasno povemo. Zdravniška zbornica je del rešitve, a je bila tudi del problema.

Če želimo javno zdravstvo, ki bo delovalo, moramo to odgovornost priznati, nasloviti in spremeniti.

***

Franc R. Horvat, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.