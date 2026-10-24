Kaj je povedal test zdrave pameti

Referendumskega »testa zdrave pameti« nisem uspešno prestal. Sodim med ljudi brez »zdrave pameti«. Zaradi tega se niti najmanj ne žalostim. Ker sem se dolgo časa kar prizadevno ukvarjal z metodami znanstvenega raziskovanja, vem, da v znanosti, pa tudi sicer v zadevah mišljenja »zdrava pamet« nima dobrega slovesa. Zame bi bilo žaljivo, če bi mi kdo dejal, da sem glasoval po zdravi pameti. Pri nas ima ta neupravičeno prizvok nečesa zdravega, dobrega, saj zveni kot nasprotje nezdravi, bolni pameti. Angleška ustreznica slovenske besede je »common sense«, kar pomeni »navadna, običajna pamet«. Nasprotje tej je neobičajna, odlikovana, izborna pamet, boljša od navadne. Navadna pamet je zmes večje ali manjše brihtnosti, to je naravne bistrosti ali inteligentnosti (sestavina zdravja v »zdravi ...