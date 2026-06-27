Kako se arhitektura zlorablja za politične konstrukte

Presenečeni smo nad konstrukti, ki jih kolega Vrhovec prodaja v članku. Ali nimajo stvarne podlage ali so popačeni, v nekaj izjavah kratko malo neresnični.

Da je simetrija »vir lepote in nezavednega miru« tudi v službi političnega obračunavanja, je inovativen pogled, ki v nadaljevanju članka izgubi ves smisel. Če bi jo že vzeli za vzor uravnoteženosti na političnem polju, bi morala dopuščati znosno kohabitacijo črno-rdečih oziroma desno-levih in vseh drugih prepričanj. V zapisanih trditvah se zgodi nasprotno: z demonizacijo levega ideološkega pola simetrije ni več. Nezavednega miru še najmanj.

»Megla vseenosti«: kaj smo pričakovali od osamosvojitve, je opisano nemarno poenostavljeno. O uvedbi surovega kapitalizma leta 1991 nismo bili niti vprašani, o Natu in vstopu v EU smo odločali mnogo let kasneje na referendumu. O vlogi Cerkve je veljal konsenz, da bo ločena od države.

Danes ni več, krepko se vtika v civilno sfero, pusti se subvencionirati iz proračuna. Meglo vseenosti skrbno vzdržujejo »čistokrvni« osamosvojitelji, da se vžgejo v narodov spomin. Postavili si bodo poseben tematski muzej, kajti v Muzeju novejše zgodovine so premalo izpostavljeni.

Z enakim motivom so si postavili table na pročelja vseh stavb, ki so kakorkoli povezane s spremembo družbenega sistema. Ošabna samopromocija samooklicanega »št.1« spominja na način, na katerega kužki označujejo svoj teritorij.

V poglavju »Srednica normalnosti« mrgoli podtaknjenih tez. Kdo »retušira« vlogo partije? Kdo jo »skuša udomačiti«? Da »medijski in politični diskurz« postavljata vrednostni sistem osamosvojitve na skrajno desno? – hkrati pa akterje »lahkotno etiketirata z nič manj kot fašiste«? Ob pritlehnih insinuacijah se sprašujem, kaj bere razjarjeni avtor. Rumeni tisk? Strankarska trobila? Takih izjav v vodilnih medijih ni bilo, zlasti ne v izpeljavi sklepanja o domoljubih – »fašistih«. Oznaka se jih je prijela kasneje v okoliščinah samovolje novih oblastnikov.

»Vsi enotni, plebiscitarna večina za osamosvojitev« ne velja več? Če je bilo za osamosvojitev skoraj 96 odstotkov volilnih upravičencev, so morali biti zraven tudi levičarji – ali pa nas je (bilo) zanemarljivo malo. Teze se med seboj izključujejo. Avtor zvede pamflet na trditev, da »leva stran« zanika pridobitve osamosvojitve. Da celo »blati podeželje,« »zasmehuje Cerkev« ... kar je predrzno nakladanje v slogu »fabricirane dezorientacije« (njegov izraz iz »megle vseenosti«).

Smo pa veseli, da vsaj »problematiziranje Zahoda, Nata in Amerike« ne more biti očitek levici. Je kar normalen izraz povsem legitimnega drugačnega mnenja od sedanje servilne politike predanosti politbiroju EU, Natu, Trumpu in vojnim zločincem v izraelski vladi.

»Rdeča majica s Chejem«: levica je torej v »ukrivljenem vesolju lastnih ideologiziranj«? Našteti primeri njene »izgubljenosti« so zvedeni do absurda. Vloga levičarjev pri konstituiranju države je arbitrarno izbrisana – a so prav oni spravili v novo ustavo nekaj temeljnih postulatov, da lahko danes uživamo dobrobiti socialne države. Avtorjev sklep je naravnost mefistovski: »levica je izdala osamosvojitev«. Če tako pravi Aleš Vrhovec, bodo morali zgodovinarji »revidirati stališča«, kot se je ukazalo oporečnikom v »zadušljivi« Jugi.

Od arhitektov se pričakuje, da vedo, do kod v prepričevanju sogovornikov je selektiven izbor kriterijev v prid dobremu namenu, kompoziciji, stilu, optimalni rešitvi. Kdaj pa služi konstruktu »zvijačne pameti« (izraz iz »srednice normalnosti«) za manipuliranje. V tem primeru z bralci Dela. Simetrala spomina izkazuje zavestno popačen spomin.

Neverjetno, kaj prenese papir v deklarativno pluralni družbi. Je naključje, da članek sovpada z nastopom ultradesničarske vlade, ki se je povzpela na oblast s prevarami volivcev? Z ideološko agendo, enako Simetrali spomina?

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Marko Apih, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.