Kako smo zapravili družbeno odgovornost oblasti

V aktualnem in poučnem članku Ujeta politika. Koliko časa še? nas Dušan Hrček upravičeno opozarja, da imamo zaradi neopredeljene, z družbeno planskim mehanizmom določene razvojne vizije in strategije na »eni strani močno stranko, ki rada pretirava, na drugi pa zmeraj nove novince, ki jim po pravilu zmanjkuje časa, da bi se naučili vladati. Zato smo soočeni z obnavljajočo 'nezrelo' ekonomsko politiko nosilcev oblasti, ki blokira družbeno-ekonomski razvoj!«

Gre za dolgoročno razvojno vizijo s strategijo, ki jo zahtevajo vsakokratne družbeno-ekonomske okoliščine s prepletenimi družbenimi nasprotji in protislovji, ki jih morajo odpravljati ali vsaj omejevati ali blažiti družbeno odgovorni nosilci vsakokratnih oblasti.

Zato so naši predhodniki (Janez Evangelist Krek, Andrej Gosar) v okoliščinah imperializma in kolonializma gospodarsko zaostalih narodov na temelju okrožnice Rerum novarum (1891) papeža Leona XIII. opredelili razvojni program za tedanjo našo rabo: »zadruge, kreditne ustanove, izobraževanja, društva, organizacije kmetov, obrtnikov in delavcev«. Podobno so naši sodobni pisatelji z Majniško deklaracijo (1989) poudarili, da je »država lahko utemeljena le na družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi možnostmi državljanov Slovenije!«

Z osamosvojitvijo smo s preobrazbo socialistične v kapitalistično družbo, s protikeynesijansko (neo)liberalistično liberalizacijo in deregulacijo ter privatizacijo in denacionalizacijo gospodarstva zavrgli neprofitno motivirano družbeno planiranje ter ga nadomestili s profitno motiviranim korporacijskim planiranjem. S tem smo si zaprli pot, da bi nosilce oblasti zadolžili, da z družbenim konsenzom sprejeto razvojno vizijo in strategijo, ki mora biti humanistična oziroma družbeno odgovorna, tudi uresničujejo, da se družbena odgovornost oblastnikov ne bo utapljala v njihovi neodgovornosti!

Gre torej za obnovo sodobnih mešanih sistemsko tržno-planskih in motivacijsko profitno-neprofitno družbeno-ekonomskih gospodarskih sistemov, ki so jih z neoklasično sintezo A. Marshallove podjetniško mikro z J. M. Keynesovo družbeno makro ekonomiko razvili meščanski ekonomisti. Gre torej za teoretično ekonomsko paradigmo, ki je zavestno nadgradila profitno motivirano podjetniško tržno regulacijo z neprofitno motivirano javno-državno oziroma družbeno regulacijo gospodarstva, ki so jo v interesu neproduktivnih finančnih oligarhij odpravili od njih odvisni nosilci oblasti s fevdalizacijo razvitejših in (neo)kolonizacijo manj razvitih držav.

O zgoraj nakazani teoretično-ekonomski problematiki nas seznanja Viktor Žakelj z najnovejšo, žal nezadostno odmevno knjigo Urejanje prihodnosti – družbena odgovornost in tržno-planska (plansko-tržna) ekonomika.

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Viljem Merhar, Ljubljana.

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