Kakovost šolstva mora preseči merjenje učnih dosežkov

K razmišljanju o »kakovosti« me je nagovoril članek v Delu, v katerem je izpostavljeno, da so »za izboljšave sistema nujne samoevalvacije vrtcev in šol, ki so za nekatere le obremenitev«. Avtorica ugotavlja, da besedo »kakovost« ravnatelji razumejo zelo različno. »Medtem ko nekateri ravnatelji razumejo kakovost glede na to, kako dobro je šolsko kosilo in ali otroci nosijo copate, se druge šole osredotočajo na analize dosežkov otrok, nekatere pa samoevalvacije sploh ne izvajajo oziroma ne napišejo posebnega poročila ali napišejo le, da so odlična šola.«

Na prvi pogled se zdi samoevalvacija logičen korak k izboljšanju kakovosti izobraževanja. Redno analiziranje lastnega dela naj bi šolam omogočilo, da prepoznajo svoje pomanjkljivosti in načrtujejo razvojne cilje. Vendar se v praksi pogosto pojavlja vprašanje, ali takšni procesi dejansko prispevajo k izboljšanju poučevanja ali predvsem povečujejo birokratske zahteve za učitelje in ravnatelje. Če je namen samoevalvacije izboljšanje kakovosti pouka, mora biti njen rezultat resnična sprememba v pedagoški praksi, ne zgolj izpolnjevanje dokumentacije.

Kritični pogled na kakovost šolstva mora zato preseči zgolj merjenje učnih dosežkov. Kakovost izobraževanja ni odvisna le od rezultatov učencev, temveč tudi od širšega konteksta: od delovnih pogojev učiteljev, podpore vodstva šol, ustreznega financiranja ter družbenega odnosa do izobraževanja. Če družba šolstvu ne namenja dovolj pozornosti, obstaja nevarnost, da bodo reforme ostale le na ravni razpravljanja in analiziranja. Ob tem se odpira tudi širše vprašanje, kakšno šolstvo si kot družba sploh želimo. Ali si želimo sistem, ki predvsem meri rezultate in učinkovitost, ali pa sistem, ki spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti in socialnih kompetenc? Odgovor na to vprašanje je ključen za prihodnje reforme.

Ugotovimo lahko, da razprava o kakovosti šolstva v Sloveniji razkriva številna protislovja. Po eni strani imamo relativno uspešen in dostopen sistem, po drugi se soočamo s kadrovskimi težavami, administrativnimi obremenitvami in majhnim družbenim ugledom učiteljskega poklica. Članek v časopisu Delo tako opozarja, da izboljšanje kakovosti izobraževanja ni mogoče brez celostnega pristopa, ki vključuje tako sistemske spremembe kot tudi večje družbeno priznanje pomena izobraževanja. Le s takšnim pristopom lahko šolstvo postane resnično kakovostno in pripravi mlade na izzive sodobne ­družbe.

Eno je teoretično razpravljanje, drugo pa je stanje na terenu. V praksi številni učitelji nimajo možnosti, da bi se strokovno izobraževali po lastni presoji in glede na potrebe svojega dela. Strokovna usposabljanja so pogosto omejena na formalne programe ali projekte, ki jih določajo institucije in politika izobraževanja, medtem ko individualne pobude učiteljev ostajajo v ozadju. Hkrati se v šolskem sistemu krepi kultura nadzora, ki se kaže v različnih oblikah spremljanja dela, poročanja in evalvacij. Čeprav so ti procesi pogosto predstavljeni v prijazni in razvojno naravnani retoriki, jih mnogi učitelji doživljajo kot prikrito obliko nadzora, ki zmanjšuje njihovo strokovno avtonomijo.

Takšen pristop je v nasprotju s temeljnimi poudarki organizacije Unesco, ki izpostavlja pomen profesionalnega zaupanja in strokovne avtonomije učiteljev kot ključnih pogojev za kakovostno izobraževanje. Pretirano administrativno spremljanje in nadzor namreč lahko učitelje odvračata od njihovega osnovnega poslanstva – ustvarjalnega in kakovostnega pedagoškega dela z učenci. V sodobni družbi, v kateri digitalna orodja in umetna inteligenca omogočajo učinkovito analizo podatkov in administrativnih procesov, bi bilo smiselno del teh nalog prepustiti tehnologiji. S tem bi učiteljem ponovno omogočili več časa in energije za pedagoško delo, strokovni razvoj in neposredno delo z učenci.

Le učitelji, ki imajo dovolj strokovne avtonomije, možnosti za razvoj ter občutek družbenega zaupanja, lahko dolgoročno prispevajo k razvoju kakovostne in vključujoče šole. Zadovoljni in strokovno podkovani učitelji namreč niso le izvajalci učnega načrta, temveč so tudi ključni nosilci razvoja šole in družbe. Brez njihovega aktivnega sodelovanja in podpore tudi najbolj ambiciozne reforme izobraževalnega sistema težko dosežejo svoj namen.

Naj se vrnem k izhodiščnemu vprašanju, kakšno izobraževanje si kot družba želimo. Želimo si šolstvo, ki ne temelji zgolj na prenosu znanja in doseganju merljivih rezultatov, temveč tudi na celostnem razvoju človeka. Takšna šola spodbuja radovednost, ustvarjalnost, kritično mišljenje ter socialne in čustvene kompetence učencev, hkrati pa krepi odgovornost do skupnosti in sveta. Pomembno vlogo ima učitelj kot strokovnjak in mentor, ki ustvarja varno, spodbudno in sodelovalno učno okolje ter povezuje učenje z resničnim življenjem, lokalnim okoljem in izkušnjami učencev. Šola prihodnosti je zato prostor odnosov, dialoga in skupnega raziskovanja, kjer imajo učenci možnost razvijati svoje potenciale ter postopoma postajati samostojni, ustvarjalni in odgovorni člani družbe.

mag. Simona Jerčič Pšeničnik, Libeliče.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.