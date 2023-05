Kakšen državotvorni spomenik naj krasi Slovenijo?

Ne dnevna politika, zgodovina naj odloči o tem. Trdnost vsakega naroda je usidrana v njegovi zgodovini. Zato nikar ne brišimo svoje zgodovine. Njeno bistvo so žive kulturne korenine.

Zgodovina nas uči, da je vsak narod najprej nastajal in šele nato postal država. Kaj pravi naša zgodovina? Slovenija je postala kulturni narod z rojstvom prve slovenske tiskane knjige. Zanjo so v 16. stoletju poskrbeli naši protestanti s Primožem Trubarjem na čelu. S tem se je ohranil in razvijal naš narodni jezik, osnovni znak vsakega naroda.

Po prvi svetovni vojni bi se slovensko etnično ozemlje povsem razkosalo, če ne bi bilo generala Rudolfa Maistra in njegovih somišljenikov, ki so nam z vojaškim posegom rešili Maribor z okolico in del Koroške, s tem pa posredno tudi vplivali na priključitev Prekmurja k etničnemu jedru. Tudi Primorska se je v kasnejši zgodovini lahko bolj suvereno priključila matici Slovenije.

Med drugo svetovno vojno, ko so vse sosednje države posegle po našem ozemlju, ne bi bilo današnje Slovenije, če ne bi bilo partizanskega odpora zavednih Slovencev, ki se mu je pridružila večina slovenskih političnih strank. Partizani so bili slovenska narodna vojska, svetovno priznana kot gradnik države. Današnje Slovenije kot države tudi ne bi bilo, če se ne bi vsi Slovenci v vseh političnih strankah zedinili in leta 1990 z referendumom soglasno razglasili samostojne države Slovenije. Tu je odločilo »vsi za enega, eden za vse«!

Kaj nam to pove? Slovenska samostojnost kot država temelji na verigi vsaj štirih zgodovinskih dogodkov, in če bi v tej verigi manjkal le en člen, Slovenije kot države ne bi bilo. Če hočemo Sloveniji postaviti pravi zgodovinski spomenik v njenem glavnem mestu Ljubljana, naj ta v enem spomeniku združuje vse naštete štiri zgodovinske dogodke, ki istočasno tudi združujejo vse Slovence. Osnova spomenika bi lahko bil simbol slovenstva Triglav, drugo prepustimo umetniški stroki. Verjetno pa bi bilo umestno, da je v vsakem od naštetih dogodkov na spomeniku obeleženih več udeležencev. Vsak dogodek je namreč kreirala množica. In za majhno Slovenijo je pomembna množica.