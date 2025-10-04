Kakšen je napredek pri ozaveščanju o gibalni omiki?

Prizadevanja za spodbujanje zavedanja o pomembnosti rednega gibalno/športnega udejstvovanja med našim prebivalstvom niso od včeraj. Lahko bi jih našteli po vrsti, kakor so se v posameznih časovnih obdobjih rojevala in nato udejanjala med različnimi sloji Slovenk in Slovencev, pa tudi prebivalcev Slovenije.

Kot vemo, je bilo najbolj poznano in odmevno trimsko gibanje s svojimi slovitimi in priljubljenimi trimskimi akcijami. V poletnem času smo hiteli k rekam, jezerom in morju skladno z vabilom »Za pravo postavo je plavanje pravo«. Jeseni in spomladi naj bi hodili, tekli in kolesarili, skladno z vodili »Pot pod noge, krepimo srce«, »Vedno mladi, tečemo radi« in »Vsi na kolo za zdravo telo«. V zimskem času pa so nas s sloganom »Vsi veselo na poljano belo« in medijsko podprtimi oddajami o trimskih akcijah vabili na smučišča in v zimsko krajino nasploh.

Ob teh raznovrstnih trimskih dejavnostih pa so se postavljala vprašanja, kakšni so bili odzivi ljudi in kdo so bili udeleženci številnih organiziranih akcij. Zanimiva so bila tudi vprašanja, kakšna je bila njihova motivacijska struktura ali silnice, ki so jih vodile v telovadnice, v športne dvorane in na igrišča, pa tudi v bazene in na vodne površine oz. v naravo nasploh. Prav tako bi morali poiskati odgovore na vprašanja, kakšni so bili učinki vsega navedenega, z oceno kakovosti in pomanjkljivosti posameznih akcij širom Slovenije.

Z raziskavo o učinkih trimskega gibanja in o vsem, kar je bilo z njim povezano, smo pred leti odgovorili na prej postavljena vprašanja. Dobili smo izsledke in odgovore. Spoznali smo dosežke in pomanjkljivosti pa tudi smeri in poti razvoja, po katerih bi morali hoditi, da bi še bolj dvignili raven ozaveščenosti ljudi. V mislih smo imeli vsakodnevno ali večkrat tedensko udejstvovanje v tej ali oni gibalno/športni dejavnosti.

Opravljena sta bila tudi analiza in ovrednotenje akcije »Teden športa v Sloveniji«, ki je v 90. letih potekala po vsej Sloveniji. Tudi v tem primeru je študija razkrila prednosti in slabosti pri ukvarjanju prebivalstva z različnimi organizacijskimi in vsebinskimi oblikami gibalno/športnega udejstvovanja.

Kako pa je danes?

Pred časom smo se v pismih bralcev že spraševali, kakšni so bili učinki evropskega tedna in slovenskega dneva športa. Skladno z zgoraj navedenim bi pričakovali, da bi bili osnovani in izvedeni posamezni raziskovalni projekti, ki bi v določenem časovnem obdobju odgovarjali na zgoraj zastavljena vprašanja.

Raziskovalni duh športne stroke in kineziološke znanosti pri preučevanju navedene problematike se mora v polnosti udejanjiti. Tudi pri povezovanju z drugimi strokovnimi in znanstvenimi področji. V naravi pronicljivih in vedoželjnih raziskovalcev mora vselej biti odkrivanje neznanega in odstiranje zaves tudi pred širšo strokovno in siceršnjo javnostjo. Tako nas je učil dolgoletni profesor in vrhunski kineziolog z zagrebške kineziološke fakultete dr. Konstantin Momirović.

Letošnji evropski teden športa in praznični dan slovenskega športa sta za nami. Organiziranih je bilo veliko dobro pripravljenih športnih prireditev z bogatimi programi. Slogani, kot so bili »Migaj z nami«, »Zmigaj se do vadbe« in »Aktivno in inkluzivno«, so vabili različne skupine prebivalstva k organiziranim gibalno/športnim dejavnostim. V teh smo razbrali motivacijsko obarvana vabila o koristnosti ukvarjanja s posameznimi gibalno/športnimi dejavnostmi.

V ospredju so bili motivi krepitve zdravja, dviga telesnih sposobnosti in kondicije ter bogatitve socialnih stikov. Športne dejavnosti naj bi pomembno vplivale tudi na psihično sprostitev učencev, dijakov, študentov in zaposlenih pa tudi starejših. Hkrati naj bi spodbujale k pridobivanju pozitivnih vrednot. Praznično gibalno/športno udejstvovanje pa naj bi povezalo celotno Slovenijo.

Velik poudarek naj bi pri vseh gibalno/športnih dejavnostih dali družini. Kot vemo, se v njej vse začne. Socializacija, pridobivanje različnih gibalnih ali motoričnih vzorcev na osnovi široke gibalne mavrice, medsebojno značajsko brušenje, psihično in mladostniško zorenje in seveda odnos do gibanja. Vse do pridobivanja temeljev gibalne omike, ki naj bi jih potem spremljala skozi vse življenje. »Starši naj bi bili vzor in tihi spremljevalec življenja svojih otrok še dolgo po tem, ko so že odšli,« je pogosto govoril znani sociolog športa dr. Krešimir Petrović.

Naj sklenemo. Zavzeto strokovno delo in predvsem znanstveno raziskovanje je temelj napredka na različnih področjih človekovega življenja in delovanja. To velja tudi za področje športa oz. kineziologije in različne športne prireditve. Odgovoriti moramo na vprašanja o učinkovitosti posameznih ozaveščevalnih akcij in dejavnosti, ki jih zavestno usmerjamo v slovensko prebivalstvo. To je ne le naša akademska zaveza, pač pa tudi jasen in nedvoumen odraz etike in humanizacije športa.

***

dr. Herman Berčič, Mengeš