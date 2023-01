Kakšen je pravni status narodnih manjšin?

Predvsem me zanima, kdo so narodne manjšine in kako nastanejo.

Postavljam pravno, ne politično vprašanje. Zakaj? Nekateri srbski politiki občasno navajajo, med njimi je tudi predsednik Aleksandar Vučić, da »Slovenija še nima rešenega vprašanja srbske manjšine v Sloveniji«.

Vučič omenja, da so se Srbi že v srednjem veku selili v Slovenijo, zato so pri nas že »avtohtona manjšina«. Mar ne nastaja manjšinsko vprašanje le med dvema sosednjima državama, ko del narodne populacije ob določitvi meje ostaja zunaj meja? Primeri so Kosovo-Srbija, Italija-Slovenija, Rusija-Ukrajina ...

Kako so ta strokovna vprašanja utemeljena na mednarodni ravni? Logično je, da se ljudje selijo v sosednje in druge države, tudi Srbi so se. Tako imamo Srbe tudi v Nemčiji, Ameriki in Avstraliji ... In kaj zdaj? Izseljencev in manjšin ne moremo mešati med seboj, kakor jedi v kuharski knjigi. Ali pač?