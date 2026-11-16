Kam z ženskami? V zadnjo vrsto!

Ondan se je v Domžalah zgodila gorska kolesarska dirka za slovenski pokal, ki so se je udeležili mladi kolesarji in kolesarke. Pod Šumberkom je bilo zelo živahno in sem se kot mimoidoča ustavila za nekaj časa. Tekmovanje je bilo razdeljeno po starostnih skupinah, dekleta in fantje so v vsaki skupini tekmovali skupaj. Le da so bila dekleta vedno postavljena v zadnjo vrsto, češ, da niso tako hitra in »bi lahko ovirala najhitrejše«, je bilo pojasnilo nekega sodnika. Jasno je, da če startaš v zadnji vrsti, nimaš možnosti, da bi zmagal. Ker so dekleta, bodo vedno postavljena kot zadnja, čeprav bi lahko startala tudi v srednji vrsti, saj jih je veliko manj kot fantov. Vendar, kaj bi bilo, če bi med toliko fanti zmagalo dekle? Drama! Zaznamujemo leto prve slovenske pisateljice Zofke Kveder, ki ...