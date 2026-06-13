Kapitalizem se je izpel: oligarhi, kaos in boj za golo preživetje

Na članek akademika dr. Zdravka Mlinarja sem se odzval 30. aprila. Žal ga je mogoče razumeti, kot da sem kritičen do njega. Zapisal sem: »Piše … v rokavicah …« in na koncu še: » … solidarnost in lokalna odpornost (samooskrba) sta prava pot do preživetja! A to ni v duhu stalne rasti! In največja groza je, če je ni?!«

Avtorju sem hvaležen za ta prispevek. Ne le, da piše o pomembnih in pravih stvareh, je tudi ob pravem času! Nore stvari se dogajajo. Veljaka (sredinskih?) strank sta obljubljala širino, most med levico in desnico, pa boj proti korupciji; bila sta kritična do Goloba in Janše, zatrjevala sta, da z njima ne bosta sodelovala, sta pa zdaj povsem uglašena z Janšo. In kdo je bil glavni akter največjih afer: orožarske, Patrie, Depale vasi …, ki se bo zdaj boril proti korupciji?

Afera s tujo zasebno obveščevalno službo kot da ni problem, ampak kdo je razkril, da je v to vmešan Janša, to bodo preiskovali. V treh mesecih bodo pokopali kosti žrtev povojnih pobojev, kar jim ni uspelo v 80. letih, pa je Janša že trikrat vladal. Ni to nenavadno?

Tu je posebna vojaška operacija v Ukrajini (vojna), ki naj bi trajala nekaj dni, a jo zelo čutimo že več kot štiri leta, kaj šele Ukrajinci. Na RTV gledamo dokumentarne filme o genocidu v Gazi. Je res človek najhujša zver? Liderji Evrope to gledajo z malo nelagodja, več pa ne.

Tu je vojna v Iranu in še mnogo jih je. Kuba bo prosila »agresorja«, ki jo je stisnil za vrat, za pomoč, da vsi ne pomrejo od lakote. Trump se hvali, kako dober posel je pobrati (ukrasti) nafto Venezueli in jo drago prodati na trgu. Zdaj si je zaželel še iranske nafte. Genocid v Gazi podpira, ker si tam želi mondeno plažo za »elito«. Telovadi s carinami. Nastopa kot burkež, posledice za svet pa so katastrofalne.

Kuba. FOTO: Pablo Porciuncula/Afp

Na TV Slovenija so 9. maja predvajali ameriški dokumentarec Nevidna doktrina: tajna zgodovina neoliberalizma, v katerem okoljski aktivist George Monbiot razkriva sistem, ki nas je ugrabil (zasužnjil). Sprejeli smo ga, ker baje ni alternative, kot je trdila Margaret Thatcher.

Razloži, zakaj nam ne vladajo več inteligentni politiki in korporacije, ampak oligarhi z burkeži, kot je Trump. Kapitalizem – ki bazira na pohlepu, zasebni lastnini, individualizmu, stalni rasti BDP, kopičenju bogastva z izčrpavanjem narave, ljudi in onesnaževanjem okolja – se je izpel. Ostali so »zmagovalci« (neizmerno bogati) in »poraženci« (veliko revščine).

Je pa to poganjalo hiter razvoj tehnologije in (nekaj časa) zagotavljalo blaginjo kar solidni množici v razvitem svetu. Kapitalizem je skoraj pokuril, kar kuri, in zdaj ta ogenj ugaša. Srednjega sloja skoraj ni več. Produkcija bi še rasla, a kupcev zmanjkuje, kljub ogabno nasilnim reklamam.

Nastaja »kaos«, barbarstvo; vse več vojn, manj morale, vrednot, pravil. »Zmagovalci« (oligarhi) so spoznali, da je s kapitalizmom konec. Moč (bogastvo) se jim krepi le še s pomočjo »kaosa«, ki ga prefinjeno upravljajo z UI. Pri tem jim dobro služijo burkeži z velikimi pooblastili. Se fašizem vrača?

Za preživetje gre, za poražence; zmagovalcev ni! Tudi oligarhi bodo z nami vred odšli, ko bodo nevidno doktrino pripeljali do roba. Realne rasti BDP že dolgo ni. Več je le denarja (moči), ki ga z gnetenjem (finančnimi instrumenti) na finančnih trgih množijo. Oligarhi so izgubili stik z realnostjo. Genocid v Gazi spremljamo v živo; kot so »zmagovalci« spremljali gladiatorje v arenah z zvermi, v antiki. Pa so se našli med njimi razumniki, kot je Hipokrat in podobni, da je družba spet zadihala.

Upam, da premoremo tudi zdaj kakega Hipokrata, da nas vrne nazaj k zdravi pameti in s tem k naravi. Še bolje je, če za to tudi sami kaj storimo. Sistemu se ne moremo odpovedati, ker bi tako zabredli v še večji kaos.

Lahko pa krepimo solidarnost in dobre odnose med ljudmi, skrbimo za naravo in drugo skupno dobro, sodelujemo in povečujemo samooskrbo na lokalni ravni. To bomo itak počeli, ko bo prišla hujša kriza. A če bomo to počeli že zdaj, bo takrat lažje. Morda bo to celo edini garant za preživetje?

Tako sem razumel akademika dr. Zdravka Mlinarja!

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Anton Pelko, Grosuplje. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.