Kdo bo plačal ceno neenakosti znanja

Eden od pogostih argumentov ministra ob razpravah o novih smernicah za potrjevanje učnih gradiv je, da so najglasnejši nasprotniki tudi sami vpleteni v njihovo pripravo.

Podton teh argumentov je materialna korist, ki naj bi bila glavni motiv nasprotovanj avtorjev proti novim smernicam. Pri tem je spregledano, da so prav avtorji najgloblje preučili učne načrte, strokovne vsebine, didaktične pristope in pedagoška načela ter so prav zato upravičeni sogovorniki pri tako pomembnih odločitvah.

Nove smernice o potrjevanju omejujejo uporabo različnih gradiv (gradiva so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki) pri skoraj vseh predmetih OŠ. S tem naj bi se po zagotovilih ministrstva dvignila njihova kvaliteta.

Za predmet Spoznavanje okolja v prvih treh razredih OŠ »smernice« usmerjajo na to, da pri tem predmetu ni ne učbenika, ne delovnega učbenika, ne delovnega zvezka. Predmet Spoznavanje okolja je povezovanje naravoslovnih in družboslovnih vsebin, je prvo srečanje otrok z znanostjo.

Učbenik zato ni le slikanica, ampak vodi otroke k spoznavanju in uvajanju na uporabo knjige pri učenju. Knjiga omogoča mnogo več kot le pogled na trenutno stran. Po knjigi lahko listajo nazaj in utrjujejo znanje in naprej, kar jih motivira k spoznavanju novih vsebin. S prvimi učbeniki se začne tudi pot opismenjevanja in utrjuje se navezanost na knjigo.

O tem, kakšen pomen ima to za celoten otrokov razvoj, je že veliko znanega. Večja uporaba tiskanih gradiv pa zmanjša tudi potrebo po brskanju po telefonih, vsaj v zgodnjem obdobju šolanja.

Ministrstvo poudarja, da so nove smernice zagotovilo za kvaliteto pouka in za zmanjšanje razlik med šolami (regijami). Nesmisel je govoriti o kvaliteti gradiv, če teh sploh ni, vprašljiva pa je tudi kvaliteta pouka brez preverjenih gradiv. Že do sedaj so gradiva, preden so prišla med otroke, prestala vrsto strokovnih in institucionalnih presoj.

Kdo in kako bo preverjal gradiva, ki jih bodo sestavljali učitelji sami? Ali se bo brez kvalitetnega učbenika in delovnega zvezka res dvignila raven znanja? Do teh sprememb prihaja v času, ko otroci po Slovenji nazadujejo v mednarodnih primerjavah znanj. Napredovali pa so pred desetletji tudi zato, ker je bila takrat bogata ponudba učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje.

Zmanjšanje razlik v znanju učencev med šolami in med regijami lahko dosežemo z omejevanjem gradiv, tako bodo vsi manj znali. Predpostavljam, da je korelacija med pestrostjo in dostopnostjo do učnih gradiv in doseganjem boljših rezultatov na nacionalnih in mednarodnih preverjanjih znanj. Zato bi morali vsi učenci imeti dostop do brezplačnih in kvalitetnih učnih gradiv.

Pri vsem tem je seveda pomembna učiteljeva avtonomija, če so uspešni pri doseganju učnih ciljev tudi brez učbenikov in delovnih zvezkov, z gradivi, ki jih sami pripravljajo, naj s tem tudi nadaljujejo.

***

dr. Dušan Krnel, Portorož.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.